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13 октября, 2022
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Платежный сервис E-PUL и Visa запускают QR-платежи в сети государственных услуг ASAN

E-PUL

Платежный сервис E-PUL и Visa анонсировали запуск платежного решения в сети государственных услуг ASAN на основе технологии QR-кода.

В настоящее время любой желающий, использующий мобильное приложение EPUL, сможет легко оплачивать ниже указанные государственные платежи в филиалах службы ASAN, расположенных в Баку.

  • Замена водительских прав;
  • Выдача и замена удостоверений личности;
  • Выдача и замена загранпаспортов;
  • Миграционные услуги;
  • Регистрация коммерческих юридических лиц и налогоплательщиков.

В ближайшее время этим проектом планируется охватить всю территорию Азербайджана.

Услуга является альтернативной услугой филиалам банков, находящихся в сетях ASAN и позволяет существенно увеличить пропускную способность физической очереди в точках обслуживания государственных услуг.

Тесное стратегическое сотрудничество Visa и компании PaySis, разработавшей приложение E-PUL, воплощает в реальность внедрение инновационных QR-платежей и охватывает значительную долю эквайринга в Азербайджане.

E-PUL

Решение позволит привлечь еще больше представителей бизнеса к использованию удобного, безопасного и экономически выгодного сервиса. Для пользователей преимущество технологии состоит в выборе способа и легкости процесса оплаты.

«Технология QR-платежей универсальна и проста в использовании. Она в равной степени будет полезна как для крупных бизнесов, которые стремятся расширять клиентскую базу, так и для малого и среднего сегмента, который ищет способ сократить расходы. QR-коды также упрощают процесс оплаты государственных услуг для пользователей, которым больше не нужно носить в кармане наличные деньги или платежную карту», — отметила Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане.

В рамках данного проекта платформа E-PUL совместно с компанией Visa с 13 октября 2022 года запускает акцию. В течение 3-х месяцев, каждый пользователь E-PUL, оплативший государственные услуги в филиалах ASAN QR-кодом по карте Visa, оплачивает услуги без дополнительных комиссий.

«Являясь одним из ведущих финтеков страны, внедряющим совместно с партнером VİSA на местном рынке современные технологические решения, наша компания рада оказать поддержку реализации проекта в гос. структурах по расширению охвата QR-платежей в Азербайджане. Возможность совершения оплаты в филиалах ASAN посредством данной технологии не только открывает новые возможности для бизнеса, позволяя оптимизировать затраты на эквайринг и оборудование для приема безналичных оплат, но также делает привычный процесс еще проще, удобнее и быстрее для конечного потребителя. Уверен, что расширение масштабов применения технологии QR-платежей за счет своей дешевизны запуска, будет продолжать вносить весомый вклад в реализацию государственной программы развития безналичных расчетов в Азербайджане», — отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса E-PUL, компания PaySis.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  • Скачать приложение E-PUL для Android или iOS;
  • Зарегистрироваться и привязать карту Visa к безопасному мобильному приложению;
  • После того как операционист в ASAN окажет вам ту или иную услугу, отсканируйте QR-код установленный на столе операциониста;
  • В приложении отразится наименование оказываемой услуги и имя операциониста;
  • Введите код оплаты и сумму за услугу и нажмите оплатить, оплата в одно касание автоматически списывается с вашей карты, данные о платеже гражданин может просмотреть в истории платежей приложения E-PUL;
  • Операционист распечатает чек об успешной оплате.

Оплатить услугу, также можно не имея приложения E-PUL через гостевой платеж. Для этого наведите камеру телефона на QR.

Компания PaySis, являющаяся создателем инновационной платформы E-PUL, была основана в августе 2014 года. E-PUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения E-PUL перейдите по нижеуказанным ссылкам:
Web: https://e-pul.az/epay/home
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android
iOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4

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