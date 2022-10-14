spot_img
14 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыAmazfit Falcon: премиальные smart-часы в защищенном корпусе

Amazfit Falcon: премиальные smart-часы в защищенном корпусе

Amazfit Falcon

Компания Huami представила smart-часы в защищенном корпусе Amazfit Falcon. Производитель позиционирует новинку как «мультиспортивные GPS-часы премиум-класса».

Amazfit Falcon

Часы получили усиленную защиту для активного отдыха и занятий спортом. Amazfit Falcon заключены в титановый корпус, экран защищен сапфировым стеклом. Предусмотрена защита от воды (20 ATM), возможность выдерживать встряски и падения, перепады температур от +70°С до -40°С.

Устройство оснащено 1,28-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 416 x 416 пикселей, есть функция «всегда включенного» экрана. Поддерживается более 150 спортивных режимов, постоянное отслеживание ЧСС и SpO2 (насыщенность крови кислородом), а также уровня стресса. Есть поддержка Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 5.0 BLE и встроенный GPS-модуль.

Часы получили аккумулятор емкостью 500 мАч с заявленной автономностью до 14 дней при повседневном использовании, до 30 дней в режиме энергосбережения и до 21 часа при активном GPS.

Smart-часы Amazfit Falcon уже поступили в продажу в США и Европе по цене 499,99 долларов и 499,99 евро соответственно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяNvidia отключила ограничитель майнинга LHR на видеокартах GeForce RTX 30-й серии
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,167ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,131ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»