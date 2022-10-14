Amazfit Falcon: премиальные smart-часы в защищенном корпусе

Компания Huami представила smart-часы в защищенном корпусе Amazfit Falcon. Производитель позиционирует новинку как «мультиспортивные GPS-часы премиум-класса».

Часы получили усиленную защиту для активного отдыха и занятий спортом. Amazfit Falcon заключены в титановый корпус, экран защищен сапфировым стеклом. Предусмотрена защита от воды (20 ATM), возможность выдерживать встряски и падения, перепады температур от +70°С до -40°С.

Устройство оснащено 1,28-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 416 x 416 пикселей, есть функция «всегда включенного» экрана. Поддерживается более 150 спортивных режимов, постоянное отслеживание ЧСС и SpO2 (насыщенность крови кислородом), а также уровня стресса. Есть поддержка Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 5.0 BLE и встроенный GPS-модуль.

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Часы получили аккумулятор емкостью 500 мАч с заявленной автономностью до 14 дней при повседневном использовании, до 30 дней в режиме энергосбережения и до 21 часа при активном GPS.

Smart-часы Amazfit Falcon уже поступили в продажу в США и Европе по цене 499,99 долларов и 499,99 евро соответственно.

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