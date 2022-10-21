spot_img
21 октября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыНовые трейлеры ремейка Resident Evil 4

Новые трейлеры ремейка Resident Evil 4

Resident Evil 4

В рамках трансляции Resident Evil Showcase корпорация Capcom представила сразу несколько новых трейлеров культового экшена Resident Evil 4.

В сюжетном демонстрируются кат-сцены и персонажи. Помимо Леона Кеннеди и Эшли Грэм, в ролике присутствуют Луис Сера, Ада Вонг, Рамон Салазар и Озмунд Саддлер, центральный антагонист. Злодеи стали куда более угрожающие, а Эшли каким-то образом получила пистолет.

В геймплейное видео Леон впервые сталкивается с ганадо (жителями, контролируемыми паразитом) и сражается с бензопильщиками в деревне. В игру добавили элементы стелс-экшена. У Леона появилась возможность парировать вражеские атаки и совершать добивания с помощью ножа.

В ходе Resident Evil Showcase продюсер Ёсиаки Хирабаяси (Yoshiaki Hirabayashi) представил обновленного торговца, в ассортименте которого появились более эксклюзивные награды, и систему инвентаря.

Resident Evil 4 выйдет 24 марта 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X/S. Предзаказы уже стартовали. Помимо стандартного издания, в продажу поступит расширенное с бонусным контентом и коллекционное.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяSamsung и TikTok представили платформу StemDrop для создания ремиксов
Следующая статьяGoogle запустил My Ad Center — центр управления рекламой
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,128ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»