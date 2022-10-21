Новые трейлеры ремейка Resident Evil 4

В рамках трансляции Resident Evil Showcase корпорация Capcom представила сразу несколько новых трейлеров культового экшена Resident Evil 4.
В сюжетном демонстрируются кат-сцены и персонажи. Помимо Леона Кеннеди и Эшли Грэм, в ролике присутствуют Луис Сера, Ада Вонг, Рамон Салазар и Озмунд Саддлер, центральный антагонист. Злодеи стали куда более угрожающие, а Эшли каким-то образом получила пистолет.
В геймплейное видео Леон впервые сталкивается с ганадо (жителями, контролируемыми паразитом) и сражается с бензопильщиками в деревне. В игру добавили элементы стелс-экшена. У Леона появилась возможность парировать вражеские атаки и совершать добивания с помощью ножа.
В ходе Resident Evil Showcase продюсер Ёсиаки Хирабаяси (Yoshiaki Hirabayashi) представил обновленного торговца, в ассортименте которого появились более эксклюзивные награды, и систему инвентаря.
Resident Evil 4 выйдет 24 марта 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X/S. Предзаказы уже стартовали. Помимо стандартного издания, в продажу поступит расширенное с бонусным контентом и коллекционное.
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