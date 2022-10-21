Samsung и TikTok представили платформу StemDrop для создания ремиксов

Компания Samsung в сотрудничестве с TikTok запускает музыкальную платформу StemDrop. Платформа позиционируется как «новая эволюция в глобальном музыкальном сотрудничестве». StemDrop создается в сотрудничестве с известными лейблами Syco Entertainment, Universal Music Group и Republic Records.

Для пользователей TikTok платформа будет просто дополнительной функцией социальной сети. С помощью StemDrop авторы контента смогут создавать собственные ремиксы разных композиций, используя их в своих видео. Сообщество социальной сети будет иметь доступ к разным компонентам песен, включая ударные, бас и вокал. С их помощью пользователи смогут замедлять и ускорять части трека, удалять с него всю музыку и применять другие эффекты, получая на выходе уникальное звучание.

Кроме того, что таким образом можно создать уникальную музыкальную композицию для своего видео, TikTok будет продвигать такие песни. StemDrop будет еженедельно выделять популярные треки, созданные пользователями, чтобы помочь начинающим музыкантам охватить более широкую аудиторию.

Официальный запуск StemDrop намечен на 26 октября. Несмотря на участие Samsung в разработке, платформа будет доступна для всех пользователей TikTok на любых устройствах.

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