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28 октября, 2022
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ДомойAVТелевидениеПредставлен 4К-телевизор Redmi TV X86 за 690 долларов

Представлен 4К-телевизор Redmi TV X86 за 690 долларов

Redmi TV X86

Бренд Redmi представил в Китае телевизор Redmi TV X86. Новинка получила металлический корпус и 4K-экран с диагональю 86 дюймов. Частота обновления составляет стандартные 60 Hz. Панель поддерживает технологию MEMC и отображает более 1 млрд. цветов (значение DeltaE не превышает трех единиц).

Телевизор оснащен 4-ядерным процессором, 2 Gb оперативной и 16 Gb постоянной памятью. Есть два динамика мощностью 10 Вт каждый с поддержкой DTS, USB 3.0, USB 2.0, два HDMI 2.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.

Цена Redmi TV X86 в Китае составляет 690 долларов.

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