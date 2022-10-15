Многим фанатам бренда Apple по-прежнему не хватает Стива Джобса. Его харизмы и дотошности, которая иногда граничила с самодурством, но позволяла компании создавать по-настоящему революционные устройства, менявшие мир. Многие до сих пор задаются вопросом, а как бы на тот или иной шаг современной Apple отреагировал Джобс и одобрил бы ли он запуск тех или иных продуктов. К сожалению, в реальности узнать мнение основателя компании невозможно. Нейросеть сымитировала личность Стива Джобса, который дал интервью спустя 11 лет после смерти.

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Разработчики podcast.ai задействовали инструменты синтеза речи от Play.ht и сделали так, что Джо Роган (искусственный) записал интервью с воссозданным при помощи искусственного интеллекта и нейросетей Стива Джобса, который умер 11 лет назад.

Послушать интервью можно на сайте с подкастами, а также в записи на YouTube. Поскольку интервьюер и интервьюируемый — американцы, их беседа приведена на английском языке. Нейросеть, имитировавшая ответы Стива Джобса, была обучена на его предыдущих интервью. Поэтому ответы на вопросы, которые дает виртуальная копия основателя Apple, не содержат принципиально новой информации. Сгенерированный Джобс говорит об увлечении буддизмом и мистицизмом, опыте употребления наркотических веществ, своей учебе в колледже и работе в Apple.

Виртуальный Стив по-другому складывает слова в предложения, из-за чего создается эффект новизны его интервью. Однако все то, что он говорит, это просто переработанная нарезка предыдущих речей Джобса, с которыми он выступал на публике. Несмотря на то что нейросеть пытается имитировать не только ответы, которые дал бы Джобс, но и его голос, по факту тембр в интервью довольно заметно отличается от оригинала. Если вы посмотрите публичные выступления настоящего Стива в записи, то заметите эту разницу.

Источник: appleinsider.

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