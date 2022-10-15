Дрон DJI впервые в истории облетел вершину Эвереста

Компания DJI сообщила, что ее дрон Mavic 3 стал первым гражданским БПЛА, который смог облететь вокруг пика Эвереста, пишет The Register.

С идеей запустить дрон вокруг пика самой высокой горы мира выступили команда китайского сайта фотографии и организация фотографов 8KRAW, которые подняли Mavic 3 на высоту 8 849 м.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Согласно официальным характеристикам Mavic 3, он может летать на высоте до 6 тыс. м. над уровнем моря. Кроме того, дрон рассчитан на эксплуатацию при на температуре до -10 °C, но на вершине Эвереста температура опускается гораздо ниже. Кроме того, максимальное сопротивление ветру у дрона составляет 12 м/с, а у пика горы он гораздо сильнее. DJI отметила, что квадрокоптер пришлось настроить таким образом, чтобы он выдерживал суровые условия Эвереста, но не уточнила, что было проделано. Модифицированный Mavic 3 поднялся на высоту 9232 м. при запуске с вершины, а кадры были смонтированы в трехминутное видео.

В компании рассказали, они «разработали подробный план полета, который позволил бы их видеооператорам совершить беспрецедентный полет с вершины, запечатлев потрясающую красоту горы и окружающие виды».

Отметим, что ранее Министерство обороны США добавило DJI в черный список компаний, которые связаны с китайскими военными, что лишило разработчика дронов права на заключение контрактов с ведомством. Министерство торговли США также наложило санкции на DJI, запретив гражданам США инвестировать в компанию.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az