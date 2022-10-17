Gulfstream Distribution и Cisco провели в Баскале воркшоп на тему SD-WAN — ФОТО

Прошедший с большим успехом двухдневный воркшоп был проведен в отеле Basqal Resort & SPA.

Главной темой двухдневного мероприятия, в котором приняли участие партнеры и заказчики Gulfstream Distribution из разных государственных учреждений, частных компаний, банков и т.д. стала программно-определяемая распределенная сеть Software-Defined Wide Area Network (SD WAN) — класс решений для централизованного управления территориально распределенными сетями (WAN).

Формат воркшопа подразумевает обучающее мероприятие, помогающее участникам получить знания и сразу применить их на практике для формирования определенных навыков.

Отметим, что в основе SD-WAN лежит концепция программно-определяемых сетей, которая предполагает, что управление сетью не зависит от технологий передачи данных и конкретных сетевых устройств, но опирается на политики, учитывающие особенности используемых приложений.

Прошедший воркшоп также стал отличной платформой для активного нетворкинга — участники мероприятия активно взаимодействовали во время обучения как с экспертами, так и между собой, а в свободное от образовательной части время для них была организована интересная развлекательная программа.

Gulfstream Distribution в сотрудничестве с партнерами в дальнейшем также продолжит проведение подобных воркшопов, главной целью и основной задачей которых является развитие новых навыков и улучшение текущих, с дальнейшим их закреплением в ходе практических занятий.

Cisco — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий

Gulfstream Distribution — крупнейший IT-дистрибьютор на рынке Азербайджана, успешно развивающий такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании множество брендов, в числе которых мировые гиганты Cisco, Dell EMC, Huawei, Acer, Canon и т.д. — всю интересующую вас информацию о деятельности Gulfstream Distribution можно получить по следующему контактному номеру — (012) 597 30 80.

Официальный сайт — http://www.gulfstream.az/

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