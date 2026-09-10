10 терминов из мира ИИ, которые нужно знать в 2026 году

Еще не так давно для разговора о нейросетях хватало слов «промпт», «галлюцинация» и «большая языковая модель». Теперь вокруг ИИ появилась отдельная инфраструктура, агенты научились пользоваться внешними инструментами, а для разговора о них нужно расширять словарный запас.

Новые термины помогают точнее описывать не только возможности моделей, но и проблемы, которые появляются вокруг их использования: от скрытых затрат до низкокачественного контента и ошибок в агентных системах. Часть новых слов пришла из инженерной практики, часть — из интернет-сленга. Вместе они описывают, как меняются разработка, работа с контентом и роль человека в процессах, которые все чаще выполняет ИИ.

Ботситтинг (от англ. botsitting, присмотр за ботами, по аналогии с babysitting, присмотр за детьми) — время, которое человек тратит на присмотр за ИИ. Пользователь добавляет недостающий контекст, перепроверяет ответы, исправляет ошибки и ждет повторные генерации. Авторы исследования Work AI Index 2026 подсчитали, что сотрудники тратят на такую работу в среднем 6,4 часа в неделю. Появление термина ботситтинг помогает увидеть реальную стоимость внедрения ИИ. Компания может посчитать время, которое сотрудники сэкономили на подготовке текста или кода, и не учесть часы на проверку результата. Сократить этот скрытый расход помогают понятные правила работы, доступ модели к актуальным данным и автоматические проверки. Полностью убрать участие человека пока удается редко, особенно в процессах, связанных с деньгами, персональными данными и решениями для клиентов.

Ботликер (слоппер) — более язвительный интернет-сленг (по аналогии с англ. bootlicker, подхалим). Так могут назвать человека, который передает нейросети даже простые решения и постепенно теряет привычку формулировать собственную позицию или решать задачу без ИИ. Пока эти слова остаются локальными и оценочными, но спор уже вышел за пределы ИТ-сообщества: пользователи пытаются понять, где ИИ экономит силы, а где забирает самостоятельность. В аналогичном смысле употребляют и новый термин ChatNPS (от англ. Not Player Character, неигровой персонаж). Так говорят о человеке, который доверяет нейросетям больше, чем себе, считая их умнее себя. Хотя в отдельных случаях такая оценка может быть достаточно точной.

Vibe-coding rabbit hole, или «кроличья нора вайбкодинга» — это состояние, при котором быстрая сборка прототипа затягивается на часы. Каждая новая возможность кажется простой: достаточно написать еще один промпт. В результате пользователь продолжает добавлять функции, исправлять ошибки и перестраивать проект, хотя первоначальная задача уже решена. Зависимость от вайбкодинга тоже начинает встречаться все чаще. Пользователи рассказывают о многочасовых сессиях, ночной работе и постоянном желании собрать еще один сервис или добавить функцию. В словарях и профессиональной терминологии выражение пока не закрепилось.

Спек-дривен разработка (spec-driven development) — это подход к написанию кода, который начинается с подробного описания будущей системы. Команда заранее фиксирует требования, ограничения, сценарии использования и критерии готовности. После этого ИИ генерирует код и тесты, опираясь на общую спецификацию. В 2026 году этот подход стал одним из ответов на ограничения вайбкодинга. Спецификация здесь превращается в рабочий документ для людей и ИИ-агентов. Она помогает удерживать единый контекст, когда над продуктом одновременно работают аналитик, разработчики и несколько нейросетевых инструментов. Чем сложнее система, тем важнее заранее объяснить модели, какие решения допустимы, как устроены интеграции и по каким признакам задача считается выполненной.

Токенмаксинг (tokenmaxxing) — стремление использовать как можно больше токенов при работе с ИИ. Практика стала популярной, когда технологичные компании требовали активнее использовать ИИ, а команды запускали рейтинги по расходу токенов, которые постепенно начинали воспринимать как показатель продуктивности. В Meta сотрудник создал рейтинг Claudeonomics для более чем 85 тыс. работников, но после огласки компания закрыла его и оставила более широкий инструмент AI Insights. Amazon отключила KiroRank после того, как сотрудники начали запускать агентов ради места в таблице, и перешла к оценке полезных внедрений. OpenAI и Microsoft также использовали внутренние панели расхода токенов, однако Microsoft позже ввела бюджеты и ограничения. Появление самого термина привело к тому, что техгиганты стали внимательнее считать бюджеты и бизнес-эффект от внедрения ИИ.

Харнессом (от англ. harness, упряжь, обвязка) называют системную оболочку вокруг языковой модели. В нее входят доступные инструменты, память, правила безопасности, способы проверки результата и логика повторных попыток. Сама модель умеет рассуждать и генерировать ответы, но без такой оболочки ей сложно стабильно выполнять длинные рабочие процессы. Разницу хорошо видно на примере coding-агентов. Для работы им недостаточно уметь писать код. Требуется доступ к репозиторию, терминалу и тестам. Они должны понимать структуру проекта, сохранять состояние между этапами и останавливаться, если действие может повредить системе. Все эти механизмы входят в харнесс. В 2025—2026 годах термин стал чаще встречаться в материалах о долгоживущих агентах, которые выполняют задачи в течение многих часов или возвращаются к ним после перерыва.

Оркестрацией называют управление несколькими ИИ-агентами, моделями и инструментами в рамках одного процесса. Один агент может составлять план, другой — искать информацию, третий — писать код. Оркестратор распределяет задачи, передает между участниками контекст и проверяет, что отдельные результаты складываются в готовое решение. Термин давно используется в инфраструктуре и управлении контейнерами, но развитие агентных систем дало ему новое значение. Теперь компании оркестрируют не только вычислительные ресурсы, но и цифровых исполнителей. Человек остается на верхнем уровне процесса: задает цель, определяет ограничения и подключается в точках, где цена ошибки слишком высока.

Воркслоп (от англ. work, работа и slop, помои) — это созданный с помощью ИИ рабочий материал, который выглядит законченным, но почти не помогает решить задачу. Это может быть аккуратная презентация, требующая доработки, длинный отчет с общими словами или код, который работает только в демонстрационном сценарии. В исследовании BetterUp Labs и Stanford Social Media Lab авторы опросили 1150 офисных сотрудников в США: 40% респондентов сообщили, что за последний месяц получали воркслоп от коллег. Главная проблема воркслопа в том, что он не сокращает работу, а передает ее следующему человеку. Коллегам приходится проверять факты и восстанавливать логику текста, разбираться в сгенерированном коде без понятной архитектуры. По оценке BetterUp, на исправление одного такого материала уходит в среднем около двух часов, а для компании с 10 тыс. сотрудников совокупные потери могут достигать $ 9 млн. в год. Страдает и доверие внутри команды: получатель понимает, что коллега быстро сгенерировал документ, но оставил проверку и основную мыслительную работу ему.

Промпт-инжиниринг отвечает за формулировку отдельного запроса. Контекст-инжиниринг охватывает весь набор информации, которую модель получает перед выполнением задачи. Сюда могут входить история диалога, внутренние документы, инструкции, результаты работы инструментов и сохраненная память агента. Задача специалиста — выбрать данные, которые действительно помогут модели. Слишком мало информации приводит к догадкам. Избыточный контекст мешает модели находить главное и увеличивает стоимость запроса.

Омнимодальный ИИ — это модель, которая умеет работать с разными типами данных. Она воспринимает текст, изображения и звук, а затем использует их совместно при формировании ответа. Например, пользователь может показать системе неисправное оборудование, голосом описать проблему и получить инструкцию с разметкой нужных деталей на изображении. Омнимодальная архитектура учится сопоставлять разные виды информации внутри общего пространства. GPT-4o стал одним из заметных примеров такого направления: буква «o» в названии означает omni, а модель изначально проектировалась для работы с текстом, изображениями и аудио.

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