Garmin выпустил пять новых моделей smart-часов серии MARQ

Компания Garmin обновила премиальную серию smart-часов MARQ . В нее вошли сразу 5 моделей, каждая из которых рассчитана на определенный вид элитарной активности — например, гольф, пилотирование или управление яхтой.

Дизайн новинок максимально приближен к классическим часам. Основные характеристики стандартны: сенсорный AMOLED-дисплей, GPS-навигация, компас, шагомер, отслеживание качества сна, уровня стресса и частоты сердечных сокращений. Новые модели часов различаются набором виджетов, а также дизайном корпуса и ремешка.

У модели MARQ Adventurer, ориентированной на путешественников, есть функция прокладывания маршрута и предустановленное приложение «Советник по акклиматизации». Оно дает рекомендации по преодолению джетлага, анализируя состояние и физическую активность владельца.

MARQ Athlete предназначены для спортсменов. Они умеют отслеживать показатели выносливости и оснащены приложением ForeRunner. На основе показателей организма часы дают советы по восстановлению после тренировки и определяют готовность к новой физической активности.

Модель MARQ Golfer понравится любителям гольфа. Часы оснащены поворотным безелем и приложением для измерения скорости и направления ветра, на основе которого можно рассчитать траекторию полета мяча.

MARQ Aviator также оснащены поворотным безелем, умеют переключаться между часовыми поясами и показывают погоду в главных аэропортах по всему миру.

Модель MARQ Captain предназначена для яхтсменов. Она получила функцию взаимодействия с системой управления яхты, а также виджет «Человек за бортом». Он позволяет отметить координаты и время пропажи человека в море с целью облегчения поиска.

Цена smart-часов в зависимости от модели составит от 1,9 тыс. до 2,4 тыс. долларов. Продажи на официальном сайте Garmin уже начались.

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