Интервью с директором Softline в Азербайджане Руфатом Азизовым

С 6 июля 2022 года должность Генерального Директора Softline в Азербайджане занял Руфат Азизов.

Представительство компании в Баку было открыто 23 марта 2006 года, и в 2021 году компания отметила свое 15-летнее присутствие на ИТ-рынке Азербайджана.

За 15 лет работы Softline в Азербайджане реализовала много важных проектов и стала обладателем наивысших партнерских статусов, в том числе Microsoft Licensing Solution Partner, McAfee Gold Partner, Dell Technologies Titanium Partner, Check Point 2 Star Partner, Cisco Premier Partner, NetApp Gold Partner, ESET Premier Partner, Adobe Platinum Partner и др.

На протяжении всех этих лет Softline в Азербайджане помогает своим клиентам повышать прибыльность бизнеса и качество жизни за счет наиболее эффективного использования технологий.

Под новым руководством компания продолжит активно наращивать присутствие на IТ-рынке Азербайджана, развивать компетенции, укреплять партнерские отношения и поддерживать заказчиков в осуществлении их цифровой трансформации.

До того, как возглавить Softline в Азербайджане, Руфат Азизов более 5 лет проработал в крупных вендорах:

в Microsoft, где его команда отвечала за продажи на территории Беларуси, Азербайджана, Центральной Азии и Монголии

в Oracle, где он отвечал за развитие продаж облачных технологий компании в Азербайджане

Мы поговорили с Руфатом об изменениях, которые ждут компанию под его руководством.

— Руфат, расскажите пожалуйста об основных направлениях работы компании. Как Softline помогает осуществлять цифровую трансформацию бизнеса в Азербайджане?

— Вообще Цифровая трансформация постоянный процесс, который не заканчивается на внедрении какого-то одного инструмента или решения. Компании, которая хочет трансформироваться, нужно постоянно сверяться с бизнес-целями, анализировать рынок и сопоставлять — насколько уже внедренные решения соответствуют потребностям бизнеса. Очень важно построить и поддерживать гибкую и масштабируемую ИT-инфраструктуру – это фундамент для любых дальнейших цифровых преобразований. И для многих компаний процесс создания такой инфраструктуры может быть непростым. Мы здесь именно для того, чтобы помочь нашим заказчикам одними из первых в Азербайджане находить и внедрять именно те инструменты, которые будут максимально быстро и эффективно работать на благо их бизнеса.

Softline — партнер ряда крупнейших мировых вендоров, пионеров цифровой трансформации.

Наши налаженные партнерские отношения помогают получать для заказчиков самые выгодные ценовые предложения.

Softline глобальная компания, в штате есть специалисты высокого класса, они рассредоточены по разным странам. С их помощью компания решает сложнейшие комплексные задачи наших заказчиков от Латинской Америки до стран СНГ, и мы готовы также привлекать их к работе в Азербайджане. В перспективе же мы планируем взрастить и местные кадры.

— Что из предыдущего опыта вы планируете применить в Softline?

— Наладить коллаборацию между отдельными подразделениями внутри компании для достижения поставленных задач. Правильно налаженные рабочие процессы — очень важный фактор эффективного ведения бизнеса. Я на своем опыте убедился, насколько сильно это увеличивает скорость обработки задач и как сильно это влияет на финансовый результат компании.

— Каких изменений ждать компании под вашим руководством? Что считаете приоритетом в развитии?

— В приоритете стремление построить партнерские отношения с заказчиками.

Мы должны стать для них компетентными консультантами, которые помогут быстро и эффективно решить любую их задачу. В этом направлении и будем внедрять новшества, изменения. Тем более, что мы обладаем достаточным для этого количеством компетентных сотрудников в разных странах.

— Расскажите о планах компании. На каких направлениях работы планируете сосредоточиться в ближайшее время? Какие цели ставите перед собой и как собираетесь их достигать?

— Самая важная наша задача — укрепить текущие отношения с заказчиками. А также расширить спектр предоставляемых в Азербайджане ИТ-услуг. Компания Softline глобально принимает участие в различных технологических проектах, и эти специалисты готовы делиться с нами и нашими заказчиками своими знаниями и опытом.

Мы верим, что можем стать одним из лучших двигателей цифровой трансформации в Азербайджане.

— Какие задачи стоят сейчас перед компанией Softline в Азербайджане?

— Как и любая глобальная компания, Softline имеет свою стратегию развития, и наша задача сейчас применить эту стратегию на локальном рынке.

Дальнейшее развитие Softline в Азербайджане должно идти в тесной связке с региональными и глобальными центрами компании. Мы представлены в 60 странах мира, в каждой из этих стран мы стремимся быть лидерами. И Азербайджан не исключение.

— Руфат, большое спасибо за интересную беседу!

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Softline – ведущий глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

Softline работает на рынке Азербайджана с 2006 года и является авторизованным поставщиком более 3000 производителей программного и аппаратного обеспечения, имеет высочайшие партнерские статусы всех ключевых вендоров. Компания всегда находится на стороне клиента и предлагает решения, наилучшим образом решающие его задачи.

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