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12 октября, 2022
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Intel показал игровой мини-ПК NUC 13 Extreme с поддержкой трехслотовой видеокарты

Intel NUC 13 Extreme

На мероприятии TwitchCon компания Intel продемонстрировала модульный мини-ПК NUC 13 Extreme под кодовым названием Raptor Canyon.

Intel NUC 13 Extreme

NUC 13 Extreme получит увеличенный корпус объемом 13,9 л. Такое решение позволяет разместить в нем крупную дискретную видеокарту. Для сравнения, объем предыдущего поколения с кодовым названием Dragon Canyon составляет 8 л. Intel не собирается отказываться от более компактных компьютеров NUC. Но наиболее производительные версии отличаются возможностью замены компонентов, что влияет на размер устройства.

Согласно официальной информации, в основе устройства будут лежать процессоры Core 13-го поколения. Кроме того, NUC 13 Extreme будет поддерживать трехслотовые видеокарты. Модели серии Extreme предназначены для замены десктопов и предоставляют возможность апгрейда процессора, накопителя, модулей ОЗУ и графического адаптера. Также компания объявила о сериях NUC 12 Enthusias t и NUC 12 Pro, предназначенных для игр и работы.

Полные спецификации новинки, цена и дата начала продаж будут опубликованы до конца этого месяца.

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