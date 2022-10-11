MediaTek представил процессор Dimensity 1080 для 5G-смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила мобильную однокристальную платформу с поддержкой 5G — Dimensity 1080. Она станет основой для смартфонов в ценовой категории до 300 долларов.

Процессор Dimensity 1080, изготовленный в соответствии с 6-нм техпроцессом N6 компании TSMC, включает два кластера ядер: два производительных Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 GHz и шесть энергоэффективных с 2,0 GHz. Используется графический ускоритель Arm Mali G68. Процессор поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5 и накопители UFS 3.1.

Мобильная платформа способна поддерживать модуль камеры с разрешением до 200 Мп, а ISP-процессор, предназначенный для обработки изображений, позволяет записывать HDR-видео в разрешении 4К в режиме реального времени. Дисплей смартфона, оснащенного Dimensity 1080, сможет предложить разрешение Full HD+ с частотой обновления до 120 Hz.

Предусмотрена поддержка 5G сетей SA/NSA (до 6 GHz), Wi-Fi 6, а также Bluetooth (версия не названа). Также есть поддержка технологии HyperEngine 3.0, которая позволяет участвовать в онлайн-игре, используя одну SIM-карту с поддержкой 5G, при этом отвечая на телефонные звонки по другому номеру.

Смартфоны на MediaTek Dimensity 1080 появятся на рынке в четвертом квартале. Ожидается, что компания Xiaomi первой представит смартфон на новой SoC.

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