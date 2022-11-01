Управляемые петабайты или как QNAP решает проблему хранилища с емкостью в несколько петабайт

Объем данных, с которым компаниям сегодня приходится иметь дело, растет так быстро, что они вплотную приближаются к пределам мощности и емкости в попытках управления информацией. В корпоративных средах, где предъявляются высокие требования к работе с данными, расширение хранилища может привести к нежелательным результатам, например, к разделению томов хранилища. Это может вызвать путаницу при поиске файлов и приложений пользователями, особенно если в сеть добавляется сразу несколько новых серверов хранения данных. А такая путаница, в свою очередь, может привести к неравномерной загрузке и нерациональному расходованию емкости.

Повсеместное подключение, гибридная работа и жесткая конкуренция не дают компаниям в эпоху цифровых технологий возможности для передышки, поскольку они борются с проблемой хранения петабайт данных. Данных становится все больше и больше, и бизнес не может позволить себе тратить их впустую. Организации должны быть готовы соответствовать требованиям настоящего времени, а также развиваться в соответствии с возникающими потребностями. Поэтому компании должны вооружиться новейшими технологиями анализа и интерпретации больших данных. Лучшим решением будет установка единой системы управления хранением, а именно централизованного решения, которое может масштабироваться по мере роста бизнеса.

QNAP — передовой новатор в области систем хранения данных, которому доверяют предприятия, научно-исследовательские институты и мультимедийные компании по всему миру. С QNAP вы можете внедрять надежные решения для хранения данных с гибкостью масштабирования и устойчивостью к системным сбоям. Высокопроизводительные системы NAS QuTS hero, представляющие собой унифицированную систему хранения данных корпоративного класса со множеством функций по доступной цене, позволяют создавать центры обработки данных, которые не только готовы к текущим объемам данных, но и имеют хороший запас прочности на будущее. Это идеальные решения для предприятий, интенсивно использующих данные. Они могут легко пользоваться приложениями, требовательными к пропускной способности и количеству операций ввода-вывода в секунду, выполнять резервное копирование петабайт данных с виртуальных машин в системы NAS и JBOD с помощью Veeam, а также эффективно создавать и распространять сайты и гибридные облака с упрощенным доступом и минимальными затратами.

Масштабируемость до 5 ПБ

QNAP Systems предлагает решения для хранения данных для различных вариантов использования — от простой работы с файлами до критически важных приложений, связанных с высокопроизводительными вычислительными средами. У компании есть предложения даже для самых крупных компаний, центров производства мультимедийного контента и научно-исследовательских учреждений. Все эти клиенты могут справиться с экспоненциальным ростом объемов данных и создать центры хранения данных, необходимые в их обстоятельствах, с помощью высокопроизводительных устройств NAS на базе программного обеспечения QuTS hero, основанных на файловой системе ZFS и совместимых системах JBOD. Результатом станет гибкое хранилище со встроенными функциями защиты данных, производительности, надежности и масштабируемости, будь то операции с большими данными, работа с файлами RAW, обработка контента в разрешении 4K или 8K, запись с камер видеонаблюдения или резервное копирование.

QNAP поддерживает емкость до 5 ПБ для отдельных общих папок, что упрощает использование технологий, интенсивно обращающихся к хранилищу данных. Это включает в себя анализ данных, а также искусственный интеллект и граничные вычисления. Для каждого конкретного случая у QNAP есть свое решение. Хранилища QNAP поддерживаются передовыми инновациями, что позволяет обеспечить степень адаптации и позволить бизнесу выдержать испытание временем. От жестких дисков до твердотельных накопителей NVMe компания развертывает системы с различными вариантами конфигурации, учитывающими возможности будущего роста.

Например, используя один NAS TS-h2287XU-RP, пару карт расширения QXP-820S-B3408 и четыре полки TL-R1620Sep-RP JBOD, компании могут получить экономичную конфигурацию для хранения до 1 ПБ данных. И это всего с 6 твердотельными накопителями и 80 HDD. Между тем, с пакетом из 24 твердотельных накопителей U.2 и 256 HDD, используя в качестве базы TS-h2490FU с процессором AMD EPYC или TDS-h2489FU с двумя процессорами Intel Xeon Silver, будет возможно создание простого и масштабируемого решения для растущих данных объемом в 3 ПБ. Кроме того, по мере увеличения емкости жестких дисков QNAP снижает стоимость байта.

Еще одним преимуществом предложения QNAP является скорость соединения. По сравнению с облачными сервисами эти решения предоставляют объектное хранилище для быстрого локального подключения. А благодаря QuObjects они дают возможность создавать высокопроизводительные среды разработки, делать холодные резервные копии данных и снижать затраты на хранение.