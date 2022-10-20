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21 октября, 2022
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Intel назвал основные характеристики Thunderbolt нового поколения

Intel Thunderbolt

Компания Intel представила новое поколение интерфейса Thunderbolt и опубликовала предварительные спецификации стандарта. Утверждается, что новый Thunderbolt «обеспечит в три раза больше возможностей, чем Thunderbolt 4». Представленные спецификации практически неотличимы от стандарта USB4 Version 2.0.

Intel Thunderbolt

Основные характеристики:

  • скорость передачи данных до 80 Гбит/с в обе стороны;
  • поддержка DisplayPort 2.1;
  • в два раза более высокая пропускная способность PCIe;
  • совместимость с существующими кабелями Thunderbolt 4 длиной до одного метра;
  • специальный режим, позволяющий увеличить скорость до 120 Гбит/с или снизить до 40 Гбит/с, для управления несколькими мониторами с высоким разрешением с помощью одного кабеля.

Intel подтверждает, что следующее поколение Thunderbolt основано на возможностях USB4 v2.0. Гарантируется, что все спецификации стандарта соблюдены, тогда как отдельные характеристики USB4 v2.0 не являются обязательными.

«Многие спецификации USB4 v2.0 являются необязательными, что приводит к разнообразию в реализации продукта. Thunderbolt, в свою очередь, устанавливает более высокую планку и обеспечивает наиболее полное решение для поддерживаемых систем», — отмечает один из генеральных менеджеров Intel, Джейсон Зиллер (Jason Ziller).

Более подробную информацию о новом поколении Thunderbolt компания представит в 2023 году.

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