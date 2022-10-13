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13 октября, 2022
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Microsoft интегрирует сервисы Apple в Windows 11 и Xbox

Apple Music Microsoft

Компания Microsoft объявила о том, что для Windows 11 будут выпущены официальные приложения Apple Music и Apple TV. Они появятся в магазине Microsoft Store в 2023 году, а их бета-версии будут выпущены в ближайшее время.

Также сообщается, что приложение Apple Music уже стало доступно пользователям игровых консолей Xbox.

Кроме того, в стандартное приложение Photos в Windows 11 будет интегрирован облачный сервис iCloud, благодаря чему фотографии, сделанные на iPhone или iPad, будут моментально синхронизироваться с компьютером. Ранее приходилось пользоваться приложением iCloud, которое интегрировалось в «Проводник».

Apple уже не настолько привязывает пользователей к своим устройствам и экосистеме, как раньше. Microsoft и другие компании сотрудничают с ней для интеграции своих сервисов. Благодаря этому Apple получает доход от подписок на различные сервисы, которые доступны на различных платформах, в том числе тех, которые ей не принадлежат.

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