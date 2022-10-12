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12 октября, 2022
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Банк ABB представил мобильное приложение ABB business для корпоративных клиентов

ABB

Банк ABB представил мобильное приложение ABB business, которое открывает возможности использования различных банковских услуг в режиме 24/7 в любой точке мира, без посещения филиалов и отделений АВВ, а также, не заходя в систему Интернет-банкинга. Воспользоваться приложением могут как частные предприниматели, так и корпоративные клиенты, а также представители малого и среднего бизнеса. Приложение ABB business позволяет всего в несколько нажатий мгновенно выполнить следующие операции:

  • получать выписки со счетов;
  • контролировать счета в различных валютах;
  • принимать платежи;
  • оплачивать налоги и таможенные платежи;
  • утверждать или отклонять платежи.

Также для пользователей, управляющих более чем одной компанией, создана возможность управления несколькими профилями.

Пользователи могут получить доступ к приложению посредством ASAN İmza, а также с помощью идентификационного кода. Мобильное приложение ABB business доступно для всех корпоративных клиентов, достаточно лишь загрузить его. Приложение будет совершенствоваться в соответствии с потребностями клиентов. В дальнейшей разработке в приложение будут добавлены новые функции и интегрированы многие сервисы, не относящиеся к банковским.

Скачать приложение АBВ business можно здесь.

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