Банк ABB представил мобильное приложение ABB business для корпоративных клиентов

Банк ABB представил мобильное приложение ABB business, которое открывает возможности использования различных банковских услуг в режиме 24/7 в любой точке мира, без посещения филиалов и отделений АВВ, а также, не заходя в систему Интернет-банкинга. Воспользоваться приложением могут как частные предприниматели, так и корпоративные клиенты, а также представители малого и среднего бизнеса. Приложение ABB business позволяет всего в несколько нажатий мгновенно выполнить следующие операции:

получать выписки со счетов;

контролировать счета в различных валютах;

принимать платежи;

оплачивать налоги и таможенные платежи;

утверждать или отклонять платежи.

Также для пользователей, управляющих более чем одной компанией, создана возможность управления несколькими профилями.

Пользователи могут получить доступ к приложению посредством ASAN İmza, а также с помощью идентификационного кода. Мобильное приложение ABB business доступно для всех корпоративных клиентов, достаточно лишь загрузить его. Приложение будет совершенствоваться в соответствии с потребностями клиентов. В дальнейшей разработке в приложение будут добавлены новые функции и интегрированы многие сервисы, не относящиеся к банковским.

Скачать приложение АBВ business можно здесь.