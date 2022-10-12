Акции TSMC, Samsung и других компаний обвалились

Во вторник акции крупных производителей чипов, включая TSMC и Samsung, упали после того, как США ввели новый пакет санкций против китайских компаний полупроводниковой промышленности, сообщает агентство Bloomberg.

Влияние новых санкций также распространилось и на поставщиков оборудования для производства чипов, включая Tokyo Electron и ASML.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, упали на рекордные 8,3% и опустились до минимума за 7 лет. Акции Samsung Electronics Co — на 3,9%. Акции SK Hynix упали на 3,5%. Рыночная стоимость американских полупроводниковых компаний Nvidia, AMD и Qualcomm потеряла более чем 1%. Стоимость голландского производителя литографического оборудования ASML упала на 11%. Убытки также понесли Tokyo Electron, SK Hynix и Texas Instrument.

Глобальная рыночная стоимость всего сектора сократилась на более чем 240 млрд. долларов всего за несколько дней, пишет Bloomberg.

Санкции США направлены на то, чтобы остановить стремление Китая развивать собственную индустрию микросхем и наращивать свой военный потенциал. Но эти меры затрагивают самые разные сегменты, от электромобилей и аэрокосмической промышленности до различных гаджетов.

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