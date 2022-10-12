TCL Grid Q10: smart-холодильник с 3 системами охлаждения емкостью 555 л

Компания TCL представила четырехдверный холодильник TCL Grid Q10. По заявлению производителя, это самый большой холодильник в своем классе. У новинки четыре двери, на правой верхней расположен сенсорный экран, который включается автоматически, когда кто-то подходит к холодильнику. Есть возможность интеграции в систему умного дома по Wi-Fi.

TCL Grid Q10 оснащен тремя испарителями, имеет три независимые холодильные системы, а общий объем составляет 555 л. Технология молекулярной консервации TCL позволяет использовать магнитное поле для сохранения пищевых продуктов. Благодаря этой технологии срок хранения продуктов удваивается.

У модели нет строгого разделения на холодильную и морозильную камеры. Пользователь может настроить ячейки на заморозку до 370 л. или охлаждение до 395 л. полезного внутреннего пространства прибора. Диапазон температур составляет от –18 °C до +5 °C. Есть режим глубокой и быстрой заморозки до –32°C. Кроме того, заявлена поддержка функции стерилизации с эффективностью до 99% уже через 10 мин. очистки.

Цена холодильника TCL Grid Q10 в Китае составляет 1260 долларов. Предлагается бесплатное обслуживание в течение 5 лет и бесплатное обслуживание компрессора в течение 10 лет.

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