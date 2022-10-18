spot_img
19 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыApple представила iPad Pro (2022) с чипом M2 и поддержкой Wi-Fi 6E

Apple представила iPad Pro (2022) с чипом M2 и поддержкой Wi-Fi 6E

Apple iPad Pro (2022)

Компания Apple представила шестое поколение планшетов iPad Pro. В серию входят две модели с дисплеями 11″ и 12,9″. iPad Pro (2022) получили процессор Apple M2, который дебютировал в MacBook Air и Pro 13″ ранее в этом году. Компания говорит о приросте производительности относительно прошлых iPad Pro на 15% для CPU и 35% для GPU. Это очень мощные планшеты, которые по производительности превосходят многие ноутбуки.

Apple iPad Pro (2022)

Apple Pencil второго поколения теперь распознается на высоте до 12 мм над дисплеем. Например, когда перо приближается к экрану, приложение может увеличить нужное поле ввода для удобства пользователя. Кроме того, новинки получили поддержку Wi-Fi 6E с максимальной скоростью до 2,4 Гбит/с.

Остальные характеристики, по сравнению с прошлым поколением, не изменились. В 11-дюймовой модели используется LED-экран с максимальной яркостью 600 нит и адаптивной частотой обновления до 120 Hz, в 12,9-дюймовой — панель mini-LED с 2596 зонами подсветки и пиковой яркостью в 1600 нит.

Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, емкость накопителя – 128/256/512 Gb или ½ Tb. Планшеты доступны в вариантах с Wi-Fi 6E и с поддержкой 5G. Есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, пять микрофонов студийного качества, основная камера на 12 Мп и ультраширокоугольная на 10 Мп, фронтальная на 12 Мп с широким углом обзора и Face ID. Для зарядки, подключения аксессуаров и передачи данных используется разъем USB Type-C (USB 4 / Thunderbolt) со скоростью до 40 Гбит/с.

11-дюймовый iPad Pro будет доступен по цене от 799 долларов за версию только с Wi-Fi, а с поддержкой 5G – от 999 долларов. Топовый вариант на 2 Tb с Wi-Fi – 1899 долларов, а с 5G – 2099 долларов. Цена на 12,9-дюймовую модель стартует от 1099 долларов с Wi-Fi, 1299 долларов -за 5G. Топовая версия с накопителем на 2 Tb и поддержкой 5G обойдется за 2399 долларов.

Планшеты нового поколения доступны для предзаказа сегодня, 18 октября, а первые продажи запланированы на 26 октября. Будет предложено только два цветовых варианта — серый и серебристый. Дополнительно Apple предлагает Apple Pencil второго поколения за 130 долларов и чехол-клавиатуру за 300 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяRenault показал концепт электрокроссовера 4Ever Trophy
Следующая статьяПредставлен Apple iPad 10: экран 10.9″, новый дизайн и порт USB-C
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,164ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,129ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»