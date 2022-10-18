Apple представила iPad Pro (2022) с чипом M2 и поддержкой Wi-Fi 6E

Компания Apple представила шестое поколение планшетов iPad Pro. В серию входят две модели с дисплеями 11″ и 12,9″. iPad Pro (2022) получили процессор Apple M2, который дебютировал в MacBook Air и Pro 13″ ранее в этом году. Компания говорит о приросте производительности относительно прошлых iPad Pro на 15% для CPU и 35% для GPU. Это очень мощные планшеты, которые по производительности превосходят многие ноутбуки.

Apple Pencil второго поколения теперь распознается на высоте до 12 мм над дисплеем. Например, когда перо приближается к экрану, приложение может увеличить нужное поле ввода для удобства пользователя. Кроме того, новинки получили поддержку Wi-Fi 6E с максимальной скоростью до 2,4 Гбит/с.

Остальные характеристики, по сравнению с прошлым поколением, не изменились. В 11-дюймовой модели используется LED-экран с максимальной яркостью 600 нит и адаптивной частотой обновления до 120 Hz, в 12,9-дюймовой — панель mini-LED с 2596 зонами подсветки и пиковой яркостью в 1600 нит.

Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, емкость накопителя – 128/256/512 Gb или ½ Tb. Планшеты доступны в вариантах с Wi-Fi 6E и с поддержкой 5G. Есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, пять микрофонов студийного качества, основная камера на 12 Мп и ультраширокоугольная на 10 Мп, фронтальная на 12 Мп с широким углом обзора и Face ID. Для зарядки, подключения аксессуаров и передачи данных используется разъем USB Type-C (USB 4 / Thunderbolt) со скоростью до 40 Гбит/с.

11-дюймовый iPad Pro будет доступен по цене от 799 долларов за версию только с Wi-Fi, а с поддержкой 5G – от 999 долларов. Топовый вариант на 2 Tb с Wi-Fi – 1899 долларов, а с 5G – 2099 долларов. Цена на 12,9-дюймовую модель стартует от 1099 долларов с Wi-Fi, 1299 долларов -за 5G. Топовая версия с накопителем на 2 Tb и поддержкой 5G обойдется за 2399 долларов.

Планшеты нового поколения доступны для предзаказа сегодня, 18 октября, а первые продажи запланированы на 26 октября. Будет предложено только два цветовых варианта — серый и серебристый. Дополнительно Apple предлагает Apple Pencil второго поколения за 130 долларов и чехол-клавиатуру за 300 долларов.

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