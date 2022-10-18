spot_img
19 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиRenault показал концепт электрокроссовера 4Ever Trophy

Renault показал концепт электрокроссовера 4Ever Trophy

Renault 4EVER Trophy

На Парижском автосалоне компания Renault представила концепт электрической версии своего культового автомобиля Renault 4. Модель под названием 4EVER Trophy представляет собой компактный электрический внедорожник. Выпускать его планируют на заводе Renault в коммуне Мобеже, на севере Франции.

Renault 4EVER Trophy

Длина автомобиля составляет 4160 мм (немного короче Captur), а ширина и высота — 1950 мм и 1900 мм соответственно. Размер колесной базы — 2570 мм.

Renault 4EVER Trophy

С оригинальным Renault 4 концепт роднят некоторые детали дизайна. Например, интегрированная в решетку радиатора оптика, характерная форма дверных проемов и задней стойки крыши, вертикальные элементы на бамперах. У концепта крупные 19-дюймовые колеса с индивидуальными компрессорами для автоподкачки, углепластиковый багажник на крыше, пластиковая защита по периметру и дорожный просвет 200 мм.

4EVER Trophy построен на модульной платформе CMF-BEV. Автомобиль приводится в движение электрической силовой установкой мощностью 100 кВт (136 л.с.) и питается от тяговой батареи емкостью 42 кВтч.

Премьера электрокроссовера состоится только в конце 2024 года, через год после запуска более компактного электрокара Renault 5. А на рынок он выйдет в 2025 году.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяAZAL внедряет передовую спутниковую систему наблюдения за полетами
Следующая статьяApple представила iPad Pro (2022) с чипом M2 и поддержкой Wi-Fi 6E
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,164ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,129ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»