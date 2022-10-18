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19 октября, 2022
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Представлен Apple iPad 10: экран 10.9″, новый дизайн и порт USB-C

Apple iPad 10

Компания Apple представила iPad десятого поколения. Планшет выполнен в полностью новом дизайне и внешне повторяет актуальный iPad Air.

Apple iPad 10 получил плоский корпус без классической кнопки Home и IPS-экран с диагональю 10,9 дюйма и более тонкой рамкой, разрешением 2360 х 1640 пикселей и максимальной яркостью 500 нит. Сканер отпечатков пальцев Touch ID теперь встроен в кнопку включения. Заявлена поддержка Apple Pencil, но только первого поколения. В основе планшета лежит процессор A14 Bionic (как в iPhone 12). Apple отмечает, что новый iPad в пять раз быстрее, чем самый продаваемый планшет на Android.

Впервые в iPad фронтальная камера расположена в правой рамке экрана. Это сверхширокоугольная камера с разрешением 12 Мп, с углом обзора 122° и функцией Center Stage для отслеживания человека в кадре. Основная камера на 12 Мп (f/1.8) позволяет писать видео 4K с поддержкой замедленной съемки с частотой 240 кадров в секунду. Есть двойные микрофоны и новые стереодинамики.

За автономность отвечает аккумулятор на 28,6 Втч, обеспечивающий до 10 часов просмотра видео. Планшет поддерживает Wi-Fi 6 и 5G. iPad 10 получил разъем USB-C. В качестве операционной системы используется iPadOS 16.

Цены: 64 Gb (Wi-Fi) – 449 долларов, 256 Gb (Wi-Fi) – 599 долларов, 64 Gb (Wi-Fi, 5G) – 559 долларов, 256 Gb (Wi-Fi, 5G) – 749 долларов. Планшет будет предложен покупателям в белом, синем, розовом и желтом цветах корпуса. В продажу поступит 26 октября. Чехол-клавиатура со встроенным тачпадом доступна по цене 249 долларов, чехол Smart Folio — 79 долларов.

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