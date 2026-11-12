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В Epic Games Store началась раздача автобаттлера Knightica

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Knightica. Акция действует до 19 ноября 20:00 по бакинскому времени.

Knightica – это пошаговый рогалик-автобаттлер (roguelike autobattler) в сказочно-фэнтезийном сеттинге, разработанный студией Mad Mango Games. Игроку предстоит возглавить отряд бойцов и освободить расколотые королевства от нашествия демонов. Игра вышла в прошлом году и имеет в основном положительные обзоры.

Через неделю в Epic Games Store можно будет забрать бесплатно две игры — Alien: Isolation и Mark of the Deep.

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