Google представил быструю ИИ-модель Gemini 4 Hydrogen для повседневных задач и автономных агентов

Компания Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Hydrogen, которая открывает доступ к передовым возможностям искусственного интеллекта для всех пользователей. Новинка предназначена для повседневной работы, написания кода и запуска автономных ИИ-агентов. В отличие от более тяжелых версий Carbon и Argon, созданных для сложных вычислений, модель Hydrogen ориентирована на максимальную скорость при выполнении большого потока рутинных задач. Она работает в 2,5 раза быстрее предшественницы Gemini 3.8 Flash и заметно реже допускает фактические ошибки.

Технические характеристики позволяют модели обрабатывать огромные массивы информации благодаря контекстному окну на 1 млн. входных и до 1 млн. выходных токенов. Чтобы пользователи могли гибко управлять ресурсами, разработчики добавили четыре уровня глубины рассуждений: Low, Medium, High и XHigh. Это позволяет в любой момент выбрать оптимальный баланс между мгновенным откликом и тщательным анализом проблемы.

На практике высокая производительность новинки подтверждается результатами независимых тестов. В сложном испытании Terminal-Bench 4.1 модель набрала 57%, более чем втрое превзойдя показатель Gemini 3.8 Flash, который составлял всего 18,2%. В сводном рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index новинка на стандартном высоком уровне рассуждений получила 51 балл, обогнав более старшую модель Gemini 4 Argon с результатом 50 баллов. При активации максимального режима XHigh результат достигает 54 баллов, а в отдельных сценариях модель демонстрирует ускорение до 2,8 раза при экономии от 12% до 23% токенов.

Вместе с новой моделью Google анонсировал функцию Orchestrator, которая автоматически распределяет задачи между разными версиями нейросетей. Такой подход позволяет выстраивать эффективную командную работу внутри системы: например, мощная модель Gemini 4 Carbon может выступать в роли координатора, разбивать сложный проект на части, передавать их быстрым агентам на базе Hydrogen, а затем проверять итоговый результат.

Новая модель уже начала распространяться по всему миру и доступна обычным пользователям в приложении Gemini и поиске Google, а также специалистам в среде Google AI Studio. Для разработчиков и бизнеса использование Gemini 4 Hydrogen через API обойдется в $1,50 за млн. входных токенов и $7,50 за млн. выходных.