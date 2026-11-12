DJI представил дрон Matrice 5T для поисково-спасательных работ

Компания DJI представила промышленный дрон Matrice 5T, предназначенный для поисково-спасательных операций, работы в зонах чрезвычайных ситуаций и сложных технических инспекций. Новая модель способна проводить в воздухе до 59 минут, а благодаря продвинутой системе навигации, защите от столкновений и увеличенной дальности связи аппарат уверенно работает на пересеченной местности и в условиях плохой видимости.

Ключевой особенностью новинки стал мощный блок камер и датчиков. Дрон оборудован тепловизором с собственным разрешением 1280 × 1024 пикселей, которое в режиме сверхвысокого разрешения масштабируется до 2560 × 2048 пикселей для детального анализа тепловых сигнатур. За ночную съемку отвечает широкоугольная камера с крупным сенсором формата 1/0,98 дюйма, светосильным объективом f/1.8 и алгоритмами искусственного интеллекта. По заявлению производителя, она способна выдавать цветную картинку при освещенности всего 0,01 люкса, то есть практически в полной темноте. Для инспекции удаленных объектов предусмотрены 50-мегапиксельный модуль с 3-кратным оптическим зумом и еще одна камера с 11-кратным оптическим и 176-кратным гибридным приближением. Последняя дополнена монохромным ночным режимом, позволяющим, например, прочитать автомобильный номер с дистанции до 400 метров.

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За безопасность полета отвечает многоуровневая система обнаружения препятствий, объединяющая лидар, радар миллиметрового диапазона и всенаправленные оптические сенсоры. Лидар способен замечать тонкие преграды вроде линий электропередачи на расстоянии до 32 метров даже ночью, а радар страхует оптику во время дождя, тумана или сильной запыленности. Комбинация визуальных и радиолокационных данных также помогает дрону точно ориентироваться в пространстве при слабом или нестабильном спутниковом сигнале. Стабильное управление на дистанции до 40 км обеспечивает новая система связи DJI O4 Enterprise с функцией автоматического переключения частот для защиты от городских помех. Помимо прямого радиоканала, Matrice 5T поддерживает работу через сотовые сети и способен сам выступать в роли воздушного ретранслятора, координируя другие беспилотники в условиях сложного рельефа, блокирующего стандартный сигнал.

Программная часть новинки ориентирована на максимальную автоматизацию задач. Встроенный ИИ распознает свыше 20 категорий объектов, а через платформу DJI FlightHub 2 операторы могут искать нужные цели по текстовому описанию и задавать автономные маршруты патрулирования. Для геодезии и картографии предусмотрена интеграция с ПО DJI Terra: при определенных условиях система позволяет проводить измерения с сантиметровой точностью даже без наземных контрольных точек, а также строить тепловые карты и выявлять температурные аномалии. Кроме того, пульт управления способен прямо на месте обработать 200 снимков за 8 минут, построив облако точек или 2,5D-модель местности.

Корпус DJI Matrice 5T защищен от пыли и влаги по стандарту IP55 и рассчитан на работу при температурах от -20 °C до +50 °C. Конструкция также позволяет беспилотнику взлетать с движущихся судов и садиться на размеченные участки палубы.

В Китае стоимость новинки стартует от 57 488 юаней (около 8 620 долларов), а у европейских и британских дилеров модель доступна для предзаказа по цене от 8 749 евро и 7 568 фунтов стерлингов соответственно. Для корпоративных заказчиков компания также предусмотрела пакеты сервисного обслуживания с расширенной гарантией, ремонтом и ежегодной заменой аккумуляторов.