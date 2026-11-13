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В честь 25-летия Xbox запущен сервис Playback

Xbox Playback

Игровое подразделение компании Microsoft отмечает свое 25-летие. В честь этого события глава Xbox Аша Шарма объявила о запуске Playback — сервиса с персональной статистикой пользователей, которая учитывает 25 лет истории платформы.

Пользователи могут узнать свою первую запущенную игру на платформе Microsoft, игру, в которой они провели больше всего времени, общее игровое время, самую длинную игровую серию и многое другое. Со статистикой можно ознакомиться в специальном меню на консоли или в браузере на специальной странице сервиса.

Ознакомиться с личной статистикой Xbox можно будет до 31 декабря включительно. Сервис доступен в 15 странах.

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