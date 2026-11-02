Топ-10 самых мощных Android-флагманов и субфлагманов октября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам октября 2026 года. Рейтинг AnTuTu составлен по данным из Китая за период с 1 по 31 октября 2026 года, использовались средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 валидных тестов

В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов первые три места заняли устройства, построенные на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Лидером стал Honor Win 2 с результатом 4 958 339 баллов. Второе место занял, с отставанием всего 1493 балла, Red Magic 12 Pro+, аппарат набрал 4 956 846 баллов. На третьем месте — iQOO 16 с результатом 4 865 546 баллов.

Далее по списку идут Xiaomi 18 Fold, OnePlus 16, Honor Magic 9 Pro Max, Vivo X500 Pro Max, OPPO Find X10 Pro Max, Honor Win RT2 и iQOO 15 Ultra.

В рейтинге самых производительных субфлагманов все позиции заняли устройства, которые базируются на процессорах MediaTek — Dimensity 8500 и Dimensity 8400. Первое место занял Honor 600 Pro с результатом 2 304 709 баллов. На втором — Honor Win Turbo с 2 281 222 баллами, на третьем — iQOO Z11, набравший 2 253 616 баллов.

В Топ-10 также вошли OPPO Reno15 Pro, OPPO Reno15, OPPO K15 Pro, REDMI Turbo 5, Xiaomi 17T, OPPO Reno 16 и iQOO Z10 Turbo.