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DeepSeek начал ограничивать бесплатный доступ из-за высокой нагрузки на серверы

DeepSeek

Китайский ИИ-сервис DeepSeek, долгое время привлекавший аудиторию абсолютно бесплатным и безлимитным доступом к своим передовым нейросетевым моделям, начал незаметно ограничивать возможности пользователей. Начиная с 16 ноября владельцы аккаунтов в веб-версии и мобильном приложении стали массово сталкиваться с лимитами на количество сообщений в сутки, урезанием объема одного запроса и блокировкой старых переписок. Главной причиной такого шага эксперты и сами пользователи называют резкий рост нагрузки на инфраструктуру и возросшие расходы на обслуживание серверов.

По данным профильного издания IT Home, при попытке отправить очередное сообщение система теперь может выдать уведомление о том, что лимит использования исчерпан из-за высокой загруженности серверов. Помимо суточных квот, разработчики ввели жесткое ограничение на размер разового промпта — теперь максимальный объем текста в одном запросе не может превышать 40 тыс. символов. Изменения затронули и работу с контекстом: пользователи жалуются, что длинные диалоги, к которым не обращались более семи дней, перестают открываться и продолжать генерацию. В качестве причины в системном окне прямо указывается нехватка вычислительных ресурсов.

Введение скрытых лимитов выглядит закономерным следствием технических проблем, с которыми проект сталкивается в последнее время. На фоне стремительного притока аудитории вычислительные мощности компании перестали справляться с пиковыми нагрузками: только с октября 2026 года в работе экосистемы DeepSeek зафиксировано восемь крупных сбоев, во время которых временно отключались как сам чат-бот, так и доступ к API флагманских моделей V4 Pro и V4.1 Flash. Очевидно, что поддержание полностью бесплатного режима при таком трафике стало для компании экономически и технически непосильным, хотя в будущем это может подтолкнуть разработчиков к запуску платных тарифов по аналогии с западными конкурентами.

Сама компания DeepSeek пока предпочла никак не комментировать ситуацию и не публиковала никаких анонсов в своих официальных социальных сетях. На данный момент остается неясным, носят ли введенные ограничения временный характер для стабилизации работы серверов или же эпоха бесплатного безлимита для пользователей нейросети завершилась окончательно.

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