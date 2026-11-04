Ноябрьские скидки на Trendyol: в этом ноябре все выбирают Trendyol!

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol объявляет о проведении акции «Дни суперскидок». Кампания проходит ежегодно, и в этом году она продлится в период с 5 по 11 ноября.

В рамках кампании, проводимой под слоганом «В этом ноябре все выбирают Trendyol!», покупателей ждут специальные предложения на миллионы товаров. Во время «Дней суперскидок» пользователи Trendyol смогут получить скидку 25% (до 20 манатов) по промокоду SUPER25.

Кроме того, на различные товары в течение всей кампании будут действовать скидки до 60%.

В этом году товары повседневного спроса, косметику и товары для дома можно будет приобрести по особенно выгодным ценам. Специальные скидки также будут действовать на широкий ассортимент товаров в различных категориях, в том числе в фешн-сегменте одном из ключевых направлений платформы.

На протяжении всей кампании различные продавцы будут предлагать покупателям дополнительные возможности для экономии: купоны, промокоды и скидки на товары в корзине.

В рамках акции покупатели также смогут воспользоваться преимуществами подписки Trendyol Plus. В Азербайджане оформить подписку на первый месяц можно всего за 1 манат. Начиная со второго месяца стоимость подписки составит 5,49 маната в месяц.

В течение года Trendyol регулярно проводит различные акции, предоставляя покупателям возможность приобретать широкий ассортимент товаров по более выгодным ценам.