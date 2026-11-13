Logitech выпустила флагманский манипулятор MX Master 4 Creator Edition с тематическим дизайном

Компания Logitech представила лимитированную версию флагманской беспроводной мыши — MX Master 4 Creator Edition. Новинка ориентирована на дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и других создателей визуального контента. Выход модели приурочили к конференции Adobe MAX 2026, а сама версия стала тематическим продолжением недавнего специального издания Developer Edition, созданного для программистов.

Главной особенностью Creator Edition стал уникальный внешний вид, вдохновленный профессиональной монтажной областью и студийным оборудованием. Светлый корпус дополнен яркими красными акцентами и графической разметкой, включающей координатные сетки, перекрестия для выравнивания, кривые Безье и полосы калибровки цвета. В оформление также встроили три символические «пасхалки» в виде временных отметок ключевых кадров: 04:21 отсылает ко Всемирному дню творчества, 04:27 — ко Всемирному дню дизайна, а 08:19 — ко Всемирному дню фотографии.

С технической точки зрения модель полностью повторяет стандартную MX Master 4 и сохраняет всю ее функциональность. В основе устройства лежит оптический сенсор Darkfield с разрешением до 8000 DPI, который уверенно работает практически на любых поверхностях, включая стекло толщиной от 4 мм. Фирменное электромагнитное колесо прокрутки MagSpeed позволяет пролистывать до 1000 строк в секунду, а встроенная панель Haptic Sense обеспечивает настраиваемую тактильную отдачу при работе в графических и монтажных редакторах. Для ускорения рутинных операций предусмотрена отдельная кнопка Actions Ring, вызывающая меню быстрых команд и сочетаний клавиш под конкретные приложения.

Мышь поддерживает одновременное подключение к трем устройствам по Bluetooth Low Energy или через комплектный приемник Logi Bolt с разъемом USB-C. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 70 дней автономной работы на одном заряде, а в качестве приятного бонуса покупатели получают месяц бесплатной подписки на полный пакет Adobe Creative Cloud Pro.

Продажи Logitech MX Master 4 Creator Edition уже стартовали ограниченным тиражом на официальном сайте производителя и у избранных ритейлеров. Стоимость специальной версии не отличается от цены базовой модели и составляет $119,99/€119,99.