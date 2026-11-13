Опубликованы системные требования Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Студия KING Art объявила системные требования стратегии Warhammer 40.000: Dawn of War IV. Были названы две конфигурации ПК, но для каких настроек графики, разрешения экрана и частоты кадров они предназначены — не уточняется.
Минимальные требования
- ОС: Windows 11;
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5700;
- Место на диске: 125 Gb.
Рекомендованные требования
- ОС: Windows 11;
- Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 5 7600X;
- Оперативная память: 32 Gb;
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 9060;
- Место на диске: 125 Gb.
Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War IV состоится 3 декабря на ПК, владельцы предзаказов получат три дня предварительного доступа. Игра также будет доступна в сервисе NVIDIA GeForce NOW. Она получит поддержку технологии DLSS 4.5 Super Resolution.