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Опубликованы системные требования Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Dawn of War IV

Студия KING Art объявила системные требования стратегии Warhammer 40.000: Dawn of War IV. Были названы две конфигурации ПК, но для каких настроек графики, разрешения экрана и частоты кадров они предназначены — не уточняется.

Минимальные требования

  • ОС: Windows 11;
  • Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5700;
  • Место на диске: 125 Gb.

Рекомендованные требования

  • ОС: Windows 11;
  • Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 5 7600X;
  • Оперативная память: 32 Gb;
  • Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 9060;
  • Место на диске: 125 Gb.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War IV состоится 3 декабря на ПК, владельцы предзаказов получат три дня предварительного доступа. Игра также будет доступна в сервисе NVIDIA GeForce NOW. Она получит поддержку технологии DLSS 4.5 Super Resolution.

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