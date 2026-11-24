Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили волну мошеннических писем на русском языке, для распространения которых злоумышленники используют легитимный сервис Google Data Studio. В сообщениях получателям предлагают оформить компенсационные выплаты или подтвердить якобы одобренный денежный перевод.

Как устроена схема. В письмах пользователям предлагают якобы получить компенсацию за понесённые расходы, оформить дополнительные выплаты или принять денежный перевод, уже одобренный финансовой организацией. Для получения средств адресатам предлагают открыть документ, размещённый в Google Презентациях, либо опрос, созданный в сервисе Google Формы. В них мошенники продолжают развивать легенду о компенсационных выплатах. Для убедительности они ссылаются на якобы принятые изменения в законодательстве и увеличение периода компенсационных выплат, а также добавляют изображения с государственной символикой и подробную информацию о том, кому полагаются выплаты. При этом документы и опросы содержат ссылки на мошеннические страницы, на которые злоумышленники стремятся перенаправить пользователей.

Механизм рассылки. Для распространения мошеннических писем злоумышленники используют функцию запланированной отправки отчётов на электронную почту в Google Data Studio. Они создают документ, добавляют в него текст с мошенническим предложением и ссылку, а затем настраивают автоматическую рассылку, указывая в качестве получателей адреса потенциальных жертв. В результате пользователям приходят письма, отправленные через легитимный сервис Google. Ещё одна особенность рассылки — время отправки: сервис позволяет запланировать её только на начало или середину часа, поэтому мошеннические письма приходят преимущественно в эти промежутки, иногда с отклонением в одну минуту.

Ничему нельзя верить. Особенность схемы заключается в том, что злоумышленники задействуют инфраструктуру легитимного сервиса Google. Письма содержат характерные элементы оформления Google Data Studio, включая его название, логотип и подпись. Это может создавать у пользователей впечатление, что сообщение заслуживает доверия.

«Финансовые приманки — классический приём злоумышленников. Они обещают компенсации, неожиданные выплаты или лёгкий заработок, рассчитывая вызвать у человека интерес и желание поскорее получить деньги. Такие предложения могут выглядеть особенно убедительно, если приходят через известные онлайн-сервисы. Однако важно помнить, что использование легитимной платформы не гарантирует достоверности информации. Особенно внимательно стоит относиться к неожиданным сообщениям, в которых под разными предлогами предлагают перейти по ссылке и выполнить дополнительные действия», — комментирует Анна Осипова, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

«Мошенники продолжают использовать популярные онлайн-сервисы для распространения своих сообщений и перенаправления на фишинговые ресурсы. В таких схемах расчёт может строиться на доверии пользователей к известным платформам: человек видит знакомый логотип, адрес легитимного сервиса или ссылку на сервис Google и не ожидает подвоха. При этом ни отправка письма через легитимный сервис, ни ссылки на популярные ресурсы не гарантируют его безопасность. Рассылка спама через легальные сервисы также осложняет блокировку таких сообщений защитными решениями», — комментирует Константин Исаков, эксперт Kaspersky GReAT.

Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: