Death Stranding 2: On the Beach, Atomfall и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в ноябре

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus в ноябре. Даты в разных станах несколько отличаются. Главной новинкой станет Death Stranding 2: On the Beach от студии Хидео Кодзимы, которая вышла в июне 2025 года.

Игры для PS Plus Extra:

Hell Let Loose (PS5) — 11 ноября (США и Великобритания), 12 ноября (Япония), 17 ноября (остальные страны);

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) — 17 ноября;

Atomfall (PS5, PS4) — 17 ноября;

Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5) — 17 ноября;

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, PS4) — 17 ноября, 24 ноября (США, Япония и Великобритания);

Cricket 26: The Official Game of the Ashes (PS5, PS4) — 17 ноября, 24 ноября (США и Великобритания);

MotoGP 26 (PS5) — 17 ноября, 24 ноября (США и Великобритания);

Trepang2 (PS5) — 17 ноября, 24 ноября (США и Великобритания).

Игры для PS Plus Premium: