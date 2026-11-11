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Death Stranding 2: On the Beach, Atomfall и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в ноябре

PS Plus

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus в ноябре. Даты в разных станах несколько отличаются. Главной новинкой станет Death Stranding 2: On the Beach от студии Хидео Кодзимы, которая вышла в июне 2025 года.

Игры для PS Plus Extra:

  • Hell Let Loose (PS5) — 11 ноября (США и Великобритания), 12 ноября (Япония), 17 ноября (остальные страны);
  • Death Stranding 2: On the Beach (PS5) — 17 ноября;
  • Atomfall (PS5, PS4) — 17 ноября;
  • Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5) — 17 ноября;
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, PS4) — 17 ноября, 24 ноября (США, Япония и Великобритания);
  • Cricket 26: The Official Game of the Ashes (PS5, PS4) — 17 ноября, 24 ноября (США и Великобритания);
  • MotoGP 26 (PS5) — 17 ноября, 24 ноября (США и Великобритания);
  • Trepang2 (PS5) — 17 ноября, 24 ноября (США и Великобритания).

Игры для PS Plus Premium:

  • Soul Reaver 2 (PS5, PS4) — 17 ноября;
  • Freedom Wars Remastered (PS5, PS4) — 17 ноября.
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