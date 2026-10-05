Google ограничит доступ к продвинутым ИИ-моделям для бесплатных пользователей Gemini

Компания Google объявила о реформе тарифных планов в приложении Gemini, которая вступит в силу 9 октября. Изменения затронут как бесплатных пользователей, так и платных подписчиков.

Изменения в сетке тарифов:

Бесплатные аккаунты: лишаются доступа к продвинутым версиям Flash (3.6) и Flash Pro (3.1). Отныне пользователям без подписки будет доступна только базовая модель Flash-Lite (3.5);

Подписка AI Plus ($5/мес): больше не включает в себя работу с моделью Pro. В этом тарифе остаются только версии Flash-Lite и базовая Flash;

Подписка AI Pro ($20/мес): этот уровень, наоборот, ждет серьезный апгрейд. Пользователи получат продвинутый инструмент Deep Think для параллельного логического рассуждения ИИ. Ранее он был доступен только на самых дорогих планах стоимостью $100 и $200 в месяц.

При этом Google не указывает конкретные версии моделей, так что с обновлениями ситуация вряд ли поменяется. Ограничения привязаны к самим уровням подписки, а не к текущим поколениям нейросетей. Похоже, что бесплатная версия Gemini теперь навсегда останется строго урезанным ознакомительным инструментом.

Кроме того, уже в этом месяце компания внедрит в Gemini гибкую настройку сложности: low, medium и high для каждой доступной модели. Чем выше выбранная сложность, тем более глубокие и развернутые ответы будет генерировать нейросеть. Однако в компании предупреждают: включение максимального уровня приведет к значительно более быстрому исчерпанию лимитов на запросы.