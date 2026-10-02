В Астане обсудили будущее телекоммуникационной инфраструктуры в эпоху искусственного интеллекта

В рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась панельная сессия «Телекоммуникационная инфраструктура в эпоху ИИ», организованная Комитетом телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Встреча объединила руководителей крупнейших телекоммуникационных операторов Казахстана, международных экспертов и представителей государственных органов для обсуждения ключевых вызовов и перспектив трансформации сетей связи в условиях активного внедрения технологий искусственного интеллекта.

Участниками панельной дискуссии выступили председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейембеков, директор региона Евразия GSMA Таир Исмаилов (модератор), председатель правления Kcell Аскар Жамбакин, CEO Холдинга Beeline Казахстан Джаббор Каюмов, председатель правления Tele2/Altel Александр Бабичев и Генеральный директор Freedom Telecom Holding Кайрат Ахметов.

Главной темой дискуссии стало кардинальное изменение требований к цифровой инфраструктуре. С ростом объемов обрабатываемых данных и сложностей ИИ-моделей критически важными становятся не только скорость передачи информации, но и минимальная задержка, высокая надежность и сквозная интеграция вычислений. В ходе сессии спикеры подробно рассмотрели вопросы развития сетей 5G и перспективных стандартов 6G, расширения оптоволоконной инфраструктуры, внедрения периферийных вычислений (edge computing) и применения ИИ для интеллектуального управления сетями.

Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан уже сформировал законодательную основу для применения ИИ, включая распределение систем по уровням риска и правила работы с национальной платформой ИИ.

«Развитие AI-экономики требует изменения самой роли телекоммуникационной инфраструктуры. Сегодня мы наблюдаем переход от традиционных «сетей для людей» к гибкой AI-native инфраструктуре, соединяющей пользователей, автономные системы, дата-центры и распределенные вычислительные мощности. Учитывая географию нашей страны, Казахстан развивает гибридную модель, объединяющую оптические каналы, сети 5G, edge computing и спутниковую связь. Конкурентоспособность государства будет определяться тем, насколько эффективно вся эта инфраструктура объединена в единую цифровую среду», — отметил Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

В рамках панельной сессии стороны также обсудили стратегическую роль Казахстана в качестве ключевого телекоммуникационного хаба между Европой и Азией, обеспечение свободной и безопасной трансграничной передачи данных, а также механизмы государственной поддержки отечественных разработчиков, включая приоритетный закуп ИИ-решений и стимулирование внутреннего рынка.

По итогам сессии стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу по формированию устойчивой экосистемы ЦОД и развитию цифровой связности страны, укрепляя позиции Казахстана как технологического лидера региона.