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Самые производительные Android-планшеты сентября по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам сентября 2026 года. Результаты посчитывают теперь по новой системе, поэтому сравнивать их с баллами прошлых месяцев напрямую нельзя. Для каждой модели учитывается средний результат тестов за месяц.

Большинство мест в Топ-10 заняли планшеты на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. На первом месте находится Xiaomi Pad 9 Pro Max, построенный на фирменном процессоре Xring O3. Устройство получило 5 233 432 балла. Это единственный планшет в рейтинге, преодолевший отметку в 5 млн. баллов.

Вторую позицию занимает iQOO Pad Ultra на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с результатом 4 621 376 баллов. Тройку лидеров замыкает RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, тоже построенный на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с результатом в 4 379 977 баллов.

В десятку также вошли Lenovo Legion Y700 Wuji, Vivo Pad6 Pro, Lenovo Legion Y700 пятого поколения, iQOO Pad6 Pro, Honor MagicPad3 Pro, OnePlus Pad 3 Pro и OPPO Pad 5 Pro.

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