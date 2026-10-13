Самые производительные Android-планшеты сентября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам сентября 2026 года. Результаты посчитывают теперь по новой системе, поэтому сравнивать их с баллами прошлых месяцев напрямую нельзя. Для каждой модели учитывается средний результат тестов за месяц.

Большинство мест в Топ-10 заняли планшеты на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. На первом месте находится Xiaomi Pad 9 Pro Max, построенный на фирменном процессоре Xring O3. Устройство получило 5 233 432 балла. Это единственный планшет в рейтинге, преодолевший отметку в 5 млн. баллов.

Вторую позицию занимает iQOO Pad Ultra на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с результатом 4 621 376 баллов. Тройку лидеров замыкает RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, тоже построенный на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с результатом в 4 379 977 баллов.

В десятку также вошли Lenovo Legion Y700 Wuji, Vivo Pad6 Pro, Lenovo Legion Y700 пятого поколения, iQOO Pad6 Pro, Honor MagicPad3 Pro, OnePlus Pad 3 Pro и OPPO Pad 5 Pro.