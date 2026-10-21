Игровой субфлагман Honor WIN Turbo2 получил аккумулятор на 12 070 мА•ч

Honor WIN Turbo2 стал младшей и самой доступной моделью второго поколения линейки WIN. Со старшими моделями WIN2 и WIN RT2 можно ознакомиться в отдельной заметке. Honor WIN Turbo2 оснащен таким же экраном, как и старшие модели. Это 6,89-дюймовая плоская LTPS OLED-матрица с разрешением 3104х1440 пикселей. Поддерживаются режимы 144, 165 и 185 Hz, но максимальная частота доступна не во всех приложениях и играх. Пиковая яркость достигает 10 000 нит. Для уменьшения мерцания используется высокочастотная ШИМ-регулировка 5920 Hz. Сенсорный слой способен реагировать на касания с мгновенной частотой до 5000 Hz и до 520 Hz для нескольких пальцев одновременно. Также предусмотрен гироскоп с частотой опроса до 800 Hz. Заявлены 10-битная глубина цвета, охват DCI-P3 и поддержка Dolby Vision.

Смартфон построен на 4-нм процессоре Snapdragon 8S Gen 4 с максимальной частотой 3,21 GHz и графическим ускорителем Adreno 825. Аппарат может оснащаться 8, 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 на 256 или 512 Gb в зависимости от конфигурации. Для оптимизации производительности в играх используется фирменный движок Honor Phantom Engine. В отличие от старших моделей, смартфон не получил активного охлаждения с кулером. Для отвода тепла используется пассивная система охлаждения.

Основная камера простая, в нее входит датчик на 50 Мп (1/2″, f/1.9, OIS, CIPA 6.0) и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, HDR, угол обзора 90°) – такая же, как у старших моделей. Обе могут записывать видео 4К@60/30fps.Как и в WIN RT2, за автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор типичной емкостью 12 070 мАч. Номинальная емкость составляет 11 790 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 90 Вт и обратная проводная зарядка мощностью до 27 Вт. Также предусмотрена обходная зарядка.

Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С (у WIN RT2), симметричные стереодинамики (1216), линейный вибромотор по оси X и защиту IP68/69/69K. Для улучшения связи установлен дополнительный радиочастотный чип Honor C3, а технология LINK Turbo X позволяет одновременно использовать Wi-Fi и мобильную сеть для снижения задержек при нестабильном подключении. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 163 × 78 × 8,5 мм, вес – 235 гр. Работают устройства на Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

Цены на Honor WIN Turbo2: 8/256 Gb – $524, 12/256 Gb – $569, 16/256 Gb – $629, 12/512 Gb – $674, 16/512 Gb – $719. Цветовые решения корпуса — белый, черный и серебристо-красный. Продажи в Китае начнутся 30 октября, информации о международном выпуске смартфона пока нет.