Представлен Sony ECM-AX10 — микрофон для смартфонов с поддержкой пространственного звука Eclipsa Audio 3D

Компания Sony совершила технологический прорыв в мобильной съемке, представив ECM-AX10 — первый в мире микрофон для смартфонов с поддержкой пространственного звучания Eclipsa Audio 3D.

Новинка создана специально для авторов контента, путешественников и мобильных репортеров, которым критически важно передавать не только визуальный ряд, но и живую акустическую атмосферу вокруг. Благодаря сертификации Eclipsa Audio, устройство способно параллельно с видеорядом фиксировать полноценную объемную звуковую сцену, что делает его незаменимым инструментом при записи концертов, спортивных матчей или динамичных видеоблогов.

В основу конструкции легли четыре всенаправленных элемента, которые улавливают звуковые волны со всех направлений на 360 градусов. Технические характеристики устройства обеспечивают высокое качество аудио: частотный диапазон охватывает стандартные 20 Hz – 20 kHz, а максимальный уровень звукового давления (SPL) превышает 120 дБ, что позволяет без искажений записывать даже очень громкие события. При этом гибкие настройки позволяют оператору выбирать оптимальный формат записи под конкретные условия съемки. Инженеры Sony отказались от беспроводных модулей в пользу прямого подключения через интерфейс USB-C. Такой шаг позволил полностью избавиться от задержек сигнала, необходимости заряжать отдельный аккумулятор и сложных процедур сопряжения.

Для работы с устройством Sony планирует выпустить мобильное приложение Spatial Audio Video Tool для операционных систем iOS и Android. При этом итоговое качество видео будет зависеть от возможностей камеры конкретного смартфона.

Sony ECM-AX10 первоначально появится в продаже на японском рынке 23 октября. Ориентировочная стоимость микрофона составит около $190.