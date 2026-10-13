Мировой рынок ПК обвалился на 22,4% из-за резкого удорожания памяти

Согласно свежему отчету аналитического агентства Gartner, мировой рынок персональных компьютеров по итогам третьего квартала продемонстрировал резкое падение, сократившись в годовом сравнении на 22,4% до 55,4 млн. штук. Главным триггером столь масштабного сжатия индустрии стал ощутимый рост цен на комплектующие, в первую очередь на оперативную память и твердотельные накопители. Аналитики Gartner подчеркивают, что удорожание компонентов уже в полной мере отразилось на розничной стоимости готовых устройств. Только за второй квартал цены на чипы DRAM взлетели в пять раз относительно аналогичного периода прошлого года. Производители ПК были вынуждены перенести эти возросшие издержки на плечи конечных потребителей, что закономерно отпугнуло значительную часть потенциальных покупателей и привело к обвалу поставок в последующие месяцы.

Текущие объемы реализации компьютерной техники откатились к уровню начала 2023 года, однако структура и динамика рынка сейчас принципиально иные. В этот раз вендоры не столкнулись с избытками готовой продукции на складах — падение спроса было вызвано исключительно ценовым фактором. В сложившихся условиях производители сместили фокус в сторону выпуска более дорогих и маржинальных конфигураций. Пытаясь оптимизировать использование дефицитных комплектующих, они практически проигнорировали начальный ценовой сегмент, который остался без широкого выбора предложений. Параллельно сжался и корпоративный сектор: вместо массового обновления парка техники компании перешли к точечным закупкам, отдавая предпочтение производительным рабочим станциям и современным решениям с функциями искусственного интеллекта.

Спад объемов отгрузки затронул абсолютно всех представителей «большой шестерки» мировых поставщиков, хотя его последствия распределились неравномерно. Лидер рынка, компания Lenovo, сократила поставки на 22,4% до 14,99 млн. штук, сумев при этом удержать за собой стабильную долю в 27,1% мирового рынка. Гораздо сильнее пострадала идущая на втором месте HP Inc., чьи объемы рухнули сразу на 30,9% до 10,37 млн. ПК, а рыночная доля просела с 21% до 18,7%. Для HP Inc. критическим фактором оказалась ее традиционная ставка на массовые потребительские и корпоративные сегменты, которые первыми отреагировали на инфляцию. Замыкающая тройку лидеров Dell зафиксировала снижение поставок на 25,4% до 7,58 млн. единиц, а ее доля просела с 14,3% до 13,7%.

Apple, занявшая четвертое место, перенесла кризис легче остальных, показав самое слабое падение поставок — всего на 7,1% до 5,84 млн. ПК. Благодаря такой устойчивости ее доля на мировом рынке выросла с 8,8% до 10,5%. Asus, расположившаяся на пятой строчке, ограничила снижение объемов на отметке 13% до 4,7 млн. штук, увеличив свое присутствие на рынке с 7,5% до 8,5%. Находящаяся на шестом месте Acer также улучшила рыночные позиции, нарастив долю с 6,1% до 7,0%, несмотря на сокращение отгрузок на 11,2% до 3,87 млн. устройств. Что касается менее крупных производителей, то на них в совокупности пришлось не более 14,5% рынка против 15,1% годом ранее, а их суммарные поставки упали на 25,6% до 8,03 млн штук.

Альтернативный взгляд на ситуацию представляют аналитики агентства IDC, чья опубликованная ранее статистика расходится с данными Gartner. По версии IDC, падение в третьем квартале было менее глубоким и составило 20,1%, а общий объем поставок достиг 62,7 млн штук. В отчете IDC компании Apple и Asus также названы наиболее устойчивыми к кризису, однако Acer в их табели о рангах не попала в топ-5 и была отнесена к категории «прочих» поставщиков. Кроме того, эксперты IDC зафиксировали нетипичное для рынка последовательное снижение поставок на 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что полностью противоречит многолетним сезонным тенденциям. Ключевое концептуальное расхождение между двумя аналитическими компаниями коснулось лидера индустрии: в отличие от коллег из IDC, специалисты Gartner не считают, что Lenovo сократила свое присутствие на мировом рынке ПК по сравнению с третьим кварталом прошлого года.