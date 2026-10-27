Представлен флагман Redmi K100 – экран 165 Hz, аккумулятор 10 000 мАч и звук от Bose

Компания Xiaomi представила в Китае базовую модель серии флагманских смартфонов Redmi K100. Аппарат практически является копией Redmi K90 Ultra, премьера которого состоялась в конце июня этого года. Отличия состоят в увеличенной емкости аккумулятора, небольшом изменении оформления плато и цветовой палитре корпуса.

Redmi K100 оснащен плоским 12-битным 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем (TCL M10) с разрешением 1,5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 165 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 480 Hz (3500 Hz в играх), частота ШИМ – 2560 Hz. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 7i. Заявлена поддержка технологий DC Dimming, HDR10+ и Dolby Vision. Экран поддерживает технологию защиты зрения Xiaomi Green Mountain 4.0. Рамка корпуса смартфона — алюминиевая.

В основе смартфона лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 Gb постоянной памяти UFS 4.1. Также используется вспомогательный фирменный процессор D2 для обработки масштабирования изображения с помощью ИИ и интерполяции кадров в играх. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1.55″, f/1.68, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2). Камера поддерживает запись видео 8K@30fps. Фронтальная камера разрешением 20 Мп (1080P@60/30fps).

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, обратную проводную на 27 Вт, а также обходную зарядки. По результатам лабораторных тестов Xiaomi, заряда батареи хватает до 2,43 дня.

В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C, равнозначные стереодинамики (1115X) с настройкой от Bose, линейный вибромотор по оси X, защита по стандартам IP66/68/69 и подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 162,91 х 77,93 х 8,65 мм, 235 гр. Работает аппарат под управлением Android 16 с интерфейсом HyperOS 4.

Цены на Redmi K100: 12/256 Gb — $524, 12/512 Gb — $614, 16/512 Gb — $674. На выбор покупателям будут предложены три расцветки корпуса: зеленая, белая и черная. Продажи смартфона в Китае стартуют 31 октября. Глобальная версия устройства ожидается под брендом Poco F9.