Начался фестиваль «Steam Scream V» со скидками на хорроры

В Steam началось новое тематическое мероприятие – фестиваль «Steam Scream V». Пятый по счету хэллоуинский фестиваль продлится до 2 ноября 21:00 по бакинскому времени.

Скидки достигают до 90% на тысячи игр — акция охватывает все поджанры страшных игр — от классического и психологического хоррора до экшенов, комедийных ужастиков и кооперативных игр. Для удобства поиска, на странице мероприятия жанры игр со сниженными ценами разделены на разные категории.

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Помимо скидок, пользователям доступны тематические демо и украшения для профиля в магазине предметов за очки.