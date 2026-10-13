Apple представила HomeView — свой первый центр управления умным домом с экраном

Компания Apple представила HomeView — свой первый центр управления умным домом, оснащенный сенсорным экраном. Новинка призвана стать единым хабом для мультимедиа, видеозвонков и контроля за бытовыми приборами, объединив все элементы экосистемы в одном компактном корпусе.

HomeView получил 7-дюймовый дисплей Liquid Retina с автоматической регулировкой яркости от 0,3 до 500 нит и поддержкой управления цветовой температуры True Tone. Продвинутая камера способна распознавать до шести разных пользователей по лицам, моментально переключая виджеты, календари и персональные напоминания для каждого члена семьи. За производительность гаджета отвечает современный процессор A18 с поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence, благодаря чему обновленный ассистент Siri AI использует личный контекст с привязанных устройств владельца для более точного выполнения команд. При этом личная информация появляется на экране только после распознавания пользователя и лишь в том случае, если рядом находится его сопряженный iPhone или iPad, который недавно разблокировали. Вся обработка данных с камер и микрофонов происходит изолированно от остальной системы благодаря использованию защищенных вычислительных сред Secure Exclaves.

Конструктивно HomeView состоит из экрана и куполообразной акустической базы со встроенным сабвуфером и поддержкой пространственного аудио Spatial Audio, а регулировать угол наклона позволяет гибкий стальной шарнир.

За звук отвечают два широкополосных динамика, направленных на слушателя, низкочастотный излучатель и два пассивных излучателя, при этом сама система автоматически подстраивает громкость и басы под окружение с поддержкой пространственного аудио Spatial Audio. Мультимедийные возможности новинки обширны: HomeView поддерживает Apple Music, подкасты, Apple TV и совместимые сторонние сервисы, а функция Handoff позволяет мгновенно продолжить воспроизведение с iPhone, если просто поднести смартфон к экрану. Для общения с близкими предусмотрены FaceTime с функцией автоматического кадрирования Center Stage, голосовые ответы на сообщения и функция Intercom для передачи объявлений на другие устройства Apple в домашней сети. Для любителей минимализма также доступна возможность настенного монтажа дисплея вместо настольного размещения.

В интерфейсе хаба можно одновременно выводить до девяти видеопотоков с камер безопасности Home Camera, управлять освещением, замками и термостатами, причем не только от Apple, но и от сторонних производителей благодаря полной поддержке протокола Matter. При наличии совместимых камер и подписки iCloud+ устройство поддерживает продвинутое распознавание людей, домашних животных, посылок и автомобилей, а также отправляет детальные уведомления о событиях. Кроме того, HomeView способен обнаруживать звук сторонней сигнализации и оперативно отправлять оповещения на другие устройства Apple владельца, повышая общую безопасность жилья.

Официальная стоимость Apple HomeView составляет $299. Прием предварительных заказов стартует уже сегодня в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, ЮАР и Индии, а на полках магазинов новинка появится 13 ноября. Устройство будет доступно в серебристом, светло-золотистом, розовом и темно-сером цветах. Для настенного варианта отдельно предлагаются крепления с питанием через USB Type-C по цене от $59,95 и проводным подключением к электросети от $79,95. Версия с поддержкой питания по Ethernet появится в начале 2027 года за $129,95.

Жителям стран Евросоюза гаджет пока доступен не будет из-за строгих местных регуляторных правил, заблокировавших интеграцию Siri AI на мобильных платформах Apple в этом регионе. Из-за невозможности запустить ключевые ИИ-функции устройства компания приняла решение полностью отложить старт продаж HomeView на территории ЕС до разрешения юридических споров.