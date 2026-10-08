Microsoft Surface RTX Spark Dev Box — компактная рабочая станция с ИИ-мощностью 1 PFLOPS

Помимо информации о выходе и ценах на ноутбук Surface Laptop Ultra на базе платформы Nvidia RTX Spark компания Microsoft представила Surface RTX Spark Dev Box — компактную настольную рабочую станцию для разработчиков и специалистов по искусственному интеллекту. Устройство так же работает на базе платформы Nvidia RTX Spark, которая включает 20-ядерный процессор Grace и графический процессор Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA.

Компьютер обеспечивает до 1 PFLOPS вычислительных ресурсов ИИ и поставляется со 128 Gb унифицированной памяти, что позволяет локально запускать и тестировать тяжелые ИИ-модели размером до 120 млрд. параметров. Также Surface RTX Spark Dev Box подойдет для решения таких задач, как создание прототипов ИИ-агентов или использование инструментов для написания кода с поддержкой ИИ непосредственно на самом устройстве. Емкость SSD составляет 2 Tb.

Surface RTX Spark Dev Box получил монолитный корпус из анодированного алюминия, изготовленный методом 3D-печати, с 1000 вентиляционных отверстий, встроенных в сетчатый корпус. Microsoft подчеркнул, что тепловой пакет мощностью 100 Вт внутри корпуса выполняет функцию системы охлаждения. Набор портов включает два USB-C, порт USB-A, HDMI, Ethernet и разъем для наушников.

Для разработчиков устройство будет поставляться с оптимизированной версией Windows 11 Pro, набором предустановленных инструментов, включая Visual Studio Code, GitHub Copilot, WSL 2 (подсистема Windows для Linux), PowerShell 7 и поддержкой CUDA.

Цена Microsoft Surface RTX Spark Dev Box составляет $5999, предзаказы уже открыты в США, а фактические поставки запланированы на ноябрь 2026 года.