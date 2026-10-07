Google запустил платформу Playground для создания игр с помощью ИИ⁠

Компания Google представила экспериментальную платформу Playground на основе искусственного интеллекта, которая позволяет создавать простые игры с помощью обычных текстовых запросов. Для работы с сервисом не требуются навыки программирования: новичкам будет предоставлен пошаговый гайд, чтобы они могли освоиться с «разработкой» своей первой игры.

Google заявляет о полном творческом контроле: пользователь описывает идею, а затем может менять правила, физику, персонажей и окружение, формулируя команды в чате.

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Все игры создаются в браузере и работают в нем же: поддерживаются и компьютеры, и мобильные устройства. Игру можно начать с нуля или использовать заготовки. После создания проект будет доступен для тестирования в браузере, а готовую игру можно оставить приватной, отправить друзьям по ссылке или опубликовать в галерее Playground Explore, чтобы игроки со всего мира могли ее протестировать. В некоторых жанрах предусмотрены таблицы лидеров и многопользовательский режим. На создателей лучших игр можно будет подписаться, чтобы отслеживать новые релизы.

Playground работает на базе моделей Google Gemini, Nano Banana и Lyria, дополненных специализированной системой для генерации игр. Сам сервис бесплатный, но подписчики Google One получают увеличенные недельные лимиты на использование токенов. В будущем Playground получит интеграцию с платформой Unity Spark, что позволит переносить созданные проекты в среду Unity и использовать более сложные игровые механики и 3D-графику.

На старте платформа Playground уже доступна пользователям старше 18 лет в США.