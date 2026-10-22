Легендарная серия симуляторов бокса Fight Night возвращается спустя 15 лет

Спортивный симулятор бокса Fight Night Champion, вышедший в 2011 году на PS3, Xbox 360 и iOS, долгое время оставался последней частью культовой франшизы. Несмотря на восторженные отзывы критиков и любовь фанатов к кинематографичному сюжетному режиму (Champion Mode), Electronic Arts заморозила серию. Руководство компании решило полностью переключить ресурсы команды EA Canada на разработку симуляторов смешанных единоборств UFC, которые на тот момент выглядели коммерчески более перспективными из-за стремительного роста популярности ММА.

Спустя 15 лет затишья, издатель официально объявил о возвращении Fight Night. В запущенных социальных сетях проекта появился лаконичный пост: «Всем, кто оставался в нашем углу: Fight Night возвращается». Публикацию сопроводили лишь тизер-изображением с боксерскими перчатками, подвешенными над пустым рингом. Никаких официальных подробностей о дате релиза, целевых платформах, игровом движке или ростере бойцов EA пока не раскрыла.

О планах на возрождение Fight Night профильные СМИ сообщали еще в 2021 году. Тогда стало известно, что проект под кодовым названием Moneyball получил «зеленый свет», но его полноценное производство отложили, чтобы студия могла сфокусироваться на выпуске EA Sports UFC 5 (релиз которой состоялся в 2023-м). Эксперты отмечают, что возвращение гиганта от EA происходит в момент, когда на рынке видеоигр о боксе наконец появилась конкуренция в лице реалистичного симулятора Undisputed от Steel City Interactive.