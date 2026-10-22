Приобретайте устройства MiFi и Wi-Fi от Azercell и пользуйтесь интернетом на более выгодных условиях

Azercell представляет специальное предложение для абонентов, приобретающих устройства MiFi и Wi-Fi. Компания дарит покупателям этих устройств интернет-пакет объёмом 60 ГБ. Кроме того, абоненты получают возможность воспользоваться интернет-пакетами на более выгодных условиях: за дополнительную плату всего в 10 AZN можно получить 100 ГБ, а за 20 AZN — 200 ГБ интернета. Срок действия пакетов составляет 28 дней.

Со следующего месяца абоненты смогут продолжить пользоваться интернет-пакетами большого объёма на стандартных условиях в рамках специальных тарифов для устройств MiFi и Wi-Fi: тариф Data | Azercell.

Устройства MiFi и Wi-Fi поддерживают одновременное подключение до 32 пользователей и позволяют совместно пользоваться интернетом на смартфонах, ноутбуках, планшетах и других устройствах.

Для участия в кампании достаточно приобрести устройство MiFi или Wi-Fi в центрах продаж и обслуживания Azercell. Вместе с устройством абонент также получает в подарок номер с тарифом «Data» для предоплатной линии.

Оставайтесь онлайн в любом месте с устройствами MiFi и Wi-Fi от Azercell!

Дополнительная информация об акции: Больше интернета — всегда и везде с тобой! | Azercell.