Honor WIN Pad – компактный игровой планшет с OLED-экраном 240 Hz

Помимо смартфонов Honor WIN2, WIN RT2 и WIN Turbo2 сегодня в Китае был представлен компактный игровой планшет Honor WIN Pad. Главная особенностью новинки стал экран с рекордной частотой обновления.

Honor WIN Pad выполнен в металлическом корпусе и оснащен 10-битным 8,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2304 × 1440 пикселей (324 ppi), соотношением сторон 16:10 и частотой обновления до 240 Hz. Для игр предусмотрены режимы с частотой 165, 185 и 240 Hz. Фактическая частота кадров зависит от конкретной игры и ее версии. Мгновенная частота опроса сенсорного слоя достигает 5000 Hz, стандартная – 480 Hz. Пиковая яркость составляет 6000 нит, ШИМ 4440 Hz. Дисплей занимает 93% передней панели, поддерживает цветовой охват DCI-P3 и технологии улучшения изображения HDR Vivid.

Несмотря на то, что в основе планшета лежит прошлогодний 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4,6 GHz) с графикой Adreno 840, его производительность должна быть стабильно высокой за счет внедрения активной системы охлаждения Dongfeng Turbo, объединяющей вентилятор, две испарительные камеры и медные радиаторные ребра. Вентилятор встроен в блок камер и украшен RGB-подсветкой, выступающей в качестве индикатора температуры. Его скорость вращения достигает 15 000 об/мин, а общая площадь элементов отвода тепла составляет 38 000 мм². Площадь испарительных камер – 16 382 мм². Планшет предлагается с 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителями UFS 4.1 емкостью 256 или 512 Gb.

При компактном форм-факторе планшет получил аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью до 66 Вт и обратная проводная до 27 Вт. Также предусмотрен режим обходной зарядки. Honor WIN Pad оснащен двумя линейными вибромоторами по оси X с поддержкой технологии 4D-вибрации. Тактильные эффекты адаптированы для ряда игр, включая Genshin Impact, Zenless Zone Zero и PUBG Mobile. Другие особенности включают систему повышения стабильности беспроводного подключения и эмулятор для запуска PC-игр. Планшет работает под управлением Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Для обмена файлами предусмотрена совместимость с устройствами на Android, iOS, Windows и macOS через фирменные приложения Honor. Есть основная камера разрешением 13 Мп (f/2.0, автофокус, запись видео 4K), фронтальная на 8 Мп (f/2.0, запись видео 1080p). За звук отвечают четыре динамика с поддержкой стереозвучания. Для подключения внешних устройств предусмотрен разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C. Поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, лотка для SIM-карты нет. Габариты устройства составляют 189,34 × 121,48 × 6,1 мм, вес – 315 гр.

Цены на Honor WIN Pad: 12/256 Gb – $674, 16/512 Gb – $823. Доступные цвета корпуса: черный и серебристый. Продажи в Китае начнутся 31 октября, сроки международного запуска планшета пока не объявлены.