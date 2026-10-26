Доступный смартфон Vivo Y600 оснащен аккумулятором на 10 000 мАч

Компания Vivo представила в Китае базовую модель линейки Y600, главной особенностью которой стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. Смартфон Vivo Y600 попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому продолжительному прямому эфиру с тестированием мобильного устройства. Во время испытания аппарат проработал 32 часа и 37 минут на одном заряде.

По словам производителя, срок службы батареи может достигать семи лет. Кроме того, аккумулятор способен работать в широком температурном диапазоне от −35 до +50 °C. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 44 Вт и обратная проводная через USB-C.

Vivo Y600 получил AMOLED-экран диагональю 6,82 дюйма с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 2000 нит. Заявлена поддержка HDR и отображение 1,07 млрд. цветов. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона отвечает 6-нм процессор MediaTek Dimensity 7300e с графическим ускорителем Mali-G610. Предусмотрено 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопители UFS 3.1 емкостью 128 или 256 Gb.

Основная камера имеет только один датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус), фронтальная — разрешением 8 Мп. Есть поддержка сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт и защита IP68/IP69. Толщина корпуса составляет до 8,69 мм, а вес – 225 гр. Работает смартфон под управлением Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

Цены на Vivo Y600: 6/128 Gb — $280, 8/128 Gb — $295, 6/256 Gb — $310, 8/256 Gb — $350. Смартфон доступен в трех цветах корпуса: синем, золотистом и черном. Продажи в Китае начнутся 30 октября.