Приложение Instagram вышло на Apple TV

Компания Meta без официального анонса расширила присутствие своей медиаплатформы, выпустив приложение Instagram для приставки Apple TV. Ранее телевизионная версия сервиса была доступна лишь пользователям Fire TV, Google TV и smart-телевизоров Samsung, однако теперь оценить вертикальный контент на большом экране могут и владельцы экосистемы Apple.

Телевизионная версия работает в рамках приложения Instagram версии 66.0 и требует наличия операционной системы tvOS 26.0 или новее. Адаптированный интерфейс позволяет комфортно просматривать ролики Reels, длинные видео от авторов, многосерийные проекты и даже подключаться к прямым эфирам. Для удобства пользователей разработчики реализовали бесшовную синхронизацию: любое видео, просмотр которого был начат на телевизоре, можно в один клик продолжить смотреть на смартфоне, и наоборот. Кроме того, встроенные алгоритмы рекомендаций непрерывно подбирают новый релевантный контент, что, по задумке Meta, должно стимулировать совместный просмотр видео в кругу семьи или друзей.

Релиз для Apple TV является частью глобальной стратегии Instagram по трансформации платформы и выходу за рамки привычного формата исключительно коротких роликов. Соцсеть активно осваивает рынок длинного контента с разделением на эпизоды, а также делает большую ставку на монетизацию стремительно набирающих популярность микродрам — ультракоротких вертикальных сериалов с хронометражем серий в несколько минут. Появление приложения на Apple TV завершает важный этап экспансии, позволяя Instagram охватить ключевые телевизионные платформы и напрямую конкурировать за внимание зрителей в их гостиных.

Скачать универсальный клиент можно напрямую через официальную страницу Instagram в App Store. Для установки на саму приставку достаточно открыть встроенный магазин приложений App Store на домашнем экране Apple TV, ввести в поиске «Instagram» и загрузить программу.