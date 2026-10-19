Бюджетный Samsung Galaxy F70 5G получил премиальные функции

Компания Samsung представила в Индии недорогой смартфон Galaxy F70 5G, который выделяется поддержкой премиальных функций. Аппарат оборудован 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей) и высокой частотой обновления 120 Hz. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

В основе Samsung Galaxy F70 5G лежит 5-нм процессор Exynos 1330, за обработку графики отвечает ускоритель Mali-G68 MP2. Чип оснащен встроенным 5G-модемом. Предусмотрено до 6 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель на 128 Gb с возможностью расширения c помощью карт microSD. В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (f/1.8, OIS), ультраширокоугольный модуль на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фирменная технология No Shake Cam эффективно компенсирует дрожание рук и предотвращает смазывание кадров при плохом освещении. Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0) размещена в каплевидном вырезе дисплея. Поддерживается портретный режим с размытием фона.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (блок питания в комплект не входит). Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Толщина корпуса составляет 7,5 мм – это один из самых тонких смартфонов в своем сегменте. Вес – около 192 гр. Устройство защищено от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Samsung Galaxy F70 5G работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0 и поддерживает функцию Circle to Search, которая позволяет искать информацию об объектах на экране с помощью Google. Также предусмотрена интеграция с ИИ-ассистентом Google Gemini. При этом старшая модель линейки, Galaxy F70 Pro 5G, которая вышла в августе, поставляется с более новой версией — Android 16 (One UI 8.5).

Цены на Samsung Galaxy F70 5G: 4/128 Gb — $210, 6/128 Gb — $245. Продажи в Индии стартуют 20 октября. Смартфон будет доступен в двух цветах: Bold Black и Vivid Violet.